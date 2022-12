Chi ha vinto Ballando con le stelle 2022, trionfano Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Emozioni, commozione, spettacolo e le immancabili polemiche hanno caratterizzato la finale di Ballando con le stelle 2022, andata in scena venerdì 23 dicembre, che si è conclusa con il trionfo di Luisella Costamagna in coppia con Pasquale La Rocca con 57% dei voti.

I concorrenti in gara si sono esibiti tre volte con l’ultimo atto che ha visto i contendenti mettersi alla prova in varie specialità di ballo. Oltre ai vincitori allo spareggio decisivo sono arrivati Ema Stokholma e Angelo Madonia, terza classificata, e Alessandro Egger e Tove Villfor che hanno chiuso al secondo posto nonostante la pioggia di voti social.

Al secondo posto Alessandro Egger e Tove Villfor, Ema Stokholma sul terzo gradino del podio

Non sono mancate le polemiche con Selvaggia Lucarelli che ha manifestato le proprie perplessità sulla decisione della giuria di considerare soltanto la singola prova e non l’intero percorso dei concorrenti in gara criticando i colleghi che hanno messo Luisella Costamagna, ripescata dopo la semifinale dopo l’infortunio, sullo stesso piano di chi si è esibito in tutte le puntate (ha lasciato lo studio dopo la discussa proclamazione della vincitrice). La giornalista non ha risparmiato lo 0 a Iva Zanicchi anche nell’ultima puntata pur concedendole il punto della bandiera in occasione del duello con Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Nel corso della serata Gabriel Garko, che aveva conquistato l’accesso alla finale, ha annunciato il ritiro in quanto il problema alla gamba non gli permetteva di gareggiare in coppia con Giada Lini. L’attore ha regalato un momento emozionante eseguendo un brano che richiamava il suo percorso artistico prima di ricevere il riconoscimento speciale dalla presidente di giuria e il premio Paolo Rossi consegnato dalla moglie del compianto calciatore, campione del mondo 1982.

Gabriel Garko canta dopo il ritiro, Milly Carlucci: ‘Lo rivedremo in pista se faremo un torneo dei campioni’

“In futuro faremo un torneo dei campioni e quella sarà l’occasione per vedere Gabriel in pista” – ha dichiarato Milly Carlucci con la giuria – composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – che l’ha incoronato vincitore morale del talent. Dario Cassini e Lucrezia Lando hanno vinto il riconoscimento assegnato alla coppia che ha affrontato più spareggi nel corso dell’avventura a Ballando con le stelle.

Chi è Luisella Costamagna

Luisella Costamagna è una giornalista, autrice e conduttrice televisiva di 53 anni originaria di Torino. Dal settembre 2021 conduce Agorà tutti i giorni dalle 8 alle 10 su Rai Tre e Agorà Weekend. Laureata con lode in filosofia con una tesi su Alberto Savino e iscritta all’albo dei Giornalisti Pubblicisti dal 1995, inizia la sua carriera conducendo il TG in una tv locale piemontese.

Nel 1996 Michele Santoro (con cui collabora anche Monica Giandotti) la sceglie per Moby Dick e con cui collaborerà fino ad Anno Zero (2008) e Servizio Pubblico (2012). Nel 2002 ha iniziato a collaborare con il Maurizio Costanzo Show. Per Pasquale La Rocca è la quarta vittoria a Ballando con le stelle, la prima volta in Italia dopo i tre hurrà all’estero.