Ballando con le stelle, Simona Ventura sfida il compagno e Paola Perego: i nomi in lizza

La compagna di avventura, e di canto, a Citofonare Rai 2 e il compagno di vita. Sulla pista di Ballando con le stelle Simona Ventura potrebbe sfidare l’amica Paola Perego e, soprattutto, il partner, Giovanni Terzi.

Simona Ventura concorrente a Ballando con le stelle, ritroverà l’amica Paola Perego e il compagno Giovanni Terzi

Dall’indiscrezione di Tv Blog emerge che non sarebbe del tutto esclusa la partecipazione di coppia per la conduttrice televisiva e il giornalista con un ballerino come coach. Uno scenario possibile ma con quotazioni minime visto che per il talent e le dinamiche del programma sarebbe più intrigante vedere Simona Ventura e Giovanni Terzi impegnati con ballerini e ballerine.

L’altro nome certo per il cast 2023 di Ballando con le stelle è quello di Teo Mammucari. Sarà concorrente perché la giuria, al di là dei rumors dei giorni scorsi, non dovrebbe subire stravolgimenti. A tal riguardo si era parlato di un possibile ingresso di Sonia Bruganelli che sarebbe candidata anche come concorrente. Ipotesi che potrebbe andare in porto così come quella di Bruno Barbieri.

Sonia Bruganelli e Teo Mammucari in lizza come concorrenti, Dan Peterson, Cannavaro, Michele Placido tra i papabili

Milly Carlucci vuole un cast stellare ed ha già contattato e provinato diversi aspiranti ballerini. Da Antonio Capranica a Dan Peterson passando per la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Fabio Cannavaro, Nino D’Angelo, Nicole Daza (partner di Marcell Jacobs), Michele Placido, Francesca Barra e Leo Gassmann.