Barbara D’Urso sbarca a Ballando con le stelle: perché il ritorno in tv divide e fa discutere (VIDEO)

Pubblicato: 8 Ago, 2025 - ore: 13:52 #Ballando con le stelle, #Barbara D’Urso, #Milly Carlucci
Barbara d'Urso attende un cenno per il ritorno in RaiBarbara d'Urso

L’annuncio ufficiale di Milly Carlucci: Barbara d’Urso a Ballando

Barbara D’Urso torna in prima serata su Rai 1, ma in una veste inedita e destinata a far discutere: sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali del dance show, con un video ironico che ha immediatamente acceso i riflettori sulla conduttrice.

Il video sui social e la telefonata “ironica”

Nel filmato, Milly Carlucci finge di telefonare alla D’Urso per spiegarle cosa l’aspetta: “Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po’ faticoso però ti divertirai tantissimo. Sarà una grande avventura”. Poi l’appuntamento all’Auditorium per le prove e la conferma davanti a tutti: “Barbara D’Urso ha detto sì a Ballando con le stelle”.

La reazione del pubblico e dei fan

Il video ha immediatamente diviso i commenti: da un lato i fan entusiasti di rivedere “Carmelita” in un contesto diverso, dall’altro chi vede questa partecipazione come un “ripiego” dopo progetti saltati.

Retroscena e indiscrezioni: il “no” della Rai e il ruolo di Pier Silvio Berlusconi

Il progetto saltato su Rai 1

Secondo Dagospia, il ritorno di Barbara D’Urso sarebbe il frutto di un compromesso: l’AD Rai, Giampaolo Rossi, avrebbe detto “no” a un progetto di quattro prime serate, spingendo così per un impegno part-time.

Il significato politico e televisivo di questo ritorno

Il caso ha anche una lettura “politica”: Pier Silvio Berlusconi, che aveva lavorato per allontanare l’immagine di “Barbarella” da Mediaset, si trova ora di fronte a un ritorno targato Rai, sostenuto anche da ambienti vicini alla Lega di Matteo Salvini. C’è chi sostiene che sia anche uno smacco della tv di Stato dopo il successo della Ruota della Fortuna su Canale 5 in access prime time.

D’Urso: da “Baila” a concorrente di Ballando con le stelle

Quando fu ballerina per una notte

Non è la prima volta di Barbara D’Urso sulla pista di Ballando con le stelle: lo scorso ottobre fu “ballerina per una notte” esibendosi in bachata e salsa con Gianni Scandiffio.

Il cambio di ruolo dopo Pomeriggio Cinque

Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque nel 2023, la conduttrice aveva mantenuto un basso profilo televisivo, concedendo solo poche apparizioni e dedicandosi al teatro.

Il cast completo di Ballando con le stelle 2025

I nomi già confermati e le sorprese attese

Insieme alla D’Urso, il cast già annunciato vede Maurizio Ferrini (signora Coriandoli), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Milly Carlucci promette “altri colpi di scena” nei prossimi giorni.

Un ritorno destinato a far discutere

Il ritorno di Barbara D’Urso non è solo una notizia di spettacolo: è il segnale di come i rapporti di forza nella TV italiana stiano cambiando, e di come una figura divisiva come lei sappia ancora catalizzare l’attenzione. Per qualcuno sarà una rinascita, per altri un passo indietro. In ogni caso, Ballando con le stelle ha appena trovato la sua protagonista più chiacchierata.

