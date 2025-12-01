Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso in ospedale: situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

Barbara d'Urso

L’incidente in diretta e la corsa in ospedale

Il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle rischia di interrompersi bruscamente. Dopo l’incidente in diretta durante la puntata del 30 novembre, la conduttrice è apparsa su Instagram direttamente dall’ospedale, visibilmente provata.

Si è recata al Sant’Andrea di Roma per accertamenti ortopedici, in particolare per controllare una spalla che già da settimane le causava dolori e difficoltà nei movimenti.

Una spalla che peggiora: la d’Urso prova a resistere

Barbara aveva raccontato di essersi infortunata durante gli allenamenti con il maestro Pasquale La Rocca. Nonostante il dolore, aveva deciso di non mollare e restare in gara il più possibile.

Ora, però, la situazione sembra più seria del previsto. Tutto dipende dall’esito della visita medica: se il medico prescriverà riposo assoluto, Barbara potrebbe essere costretta al ritiro immediato.

Il countdown verso la finale: tempi troppo stretti

Sabato 6 dicembre è il giorno del ripescaggio con Francesca Fialdini ancora in dubbio che non riguarda la conduttrice televisiva.

Carmelita è comunque già in finale e il problema potrebbe essere soprattutto per le prossime puntate. Per Barbara d’Urso, però, il problema è il tempo. Preparare una coreografia in pochi giorni, con una spalla compromessa, potrebbe essere impossibile.

Se non potrà esibirsi, il regolamento parla chiaro: ritiro obbligatorio.

La finale del 20 dicembre è davvero a rischio?

La finale di Ballando è fissata per il 20 dicembre 2025, ma oggi quella data appare lontanissima.

I fan, intanto, si dividono: c’è chi la incita a non mollare e chi la invita a tutelare la salute. La d’Urso, dal canto suo, non ha ancora annunciato una decisione definitiva, ma il tono dei suoi video lascia intuire una grande preoccupazione.