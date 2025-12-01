Notizie Audaci

Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso in ospedale: situazioni in bilico e rischio ritiro immediato

Pubblicato: 1 Dic, 2025 - ore: 22:10 #Ballando con le stelle, #Barbara D'Urso, #infortunio
L’incidente in diretta e la corsa in ospedale

Il percorso di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle rischia di interrompersi bruscamente. Dopo l’incidente in diretta durante la puntata del 30 novembre, la conduttrice è apparsa su Instagram direttamente dall’ospedale, visibilmente provata.

Si è recata al Sant’Andrea di Roma per accertamenti ortopedici, in particolare per controllare una spalla che già da settimane le causava dolori e difficoltà nei movimenti.

Una spalla che peggiora: la d’Urso prova a resistere

Barbara aveva raccontato di essersi infortunata durante gli allenamenti con il maestro Pasquale La Rocca. Nonostante il dolore, aveva deciso di non mollare e restare in gara il più possibile.

Ora, però, la situazione sembra più seria del previsto. Tutto dipende dall’esito della visita medica: se il medico prescriverà riposo assoluto, Barbara potrebbe essere costretta al ritiro immediato.

Il countdown verso la finale: tempi troppo stretti

Sabato 6 dicembre è il giorno del ripescaggio con Francesca Fialdini ancora in dubbio che non riguarda la conduttrice televisiva.

Carmelita è comunque già in finale e il problema potrebbe essere soprattutto per le prossime puntate. Per Barbara d’Urso, però, il problema è il tempo. Preparare una coreografia in pochi giorni, con una spalla compromessa, potrebbe essere impossibile.

Se non potrà esibirsi, il regolamento parla chiaro: ritiro obbligatorio.

La finale del 20 dicembre è davvero a rischio?

La finale di Ballando è fissata per il 20 dicembre 2025, ma oggi quella data appare lontanissima.

I fan, intanto, si dividono: c’è chi la incita a non mollare e chi la invita a tutelare la salute. La d’Urso, dal canto suo, non ha ancora annunciato una decisione definitiva, ma il tono dei suoi video lascia intuire una grande preoccupazione.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Dic 1, 2025 Rosalyn Bianca
Nov 30, 2025 Redazione
Nov 30, 2025 Redazione

