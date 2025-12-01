Grande Fratello, stasera esplode la bomba: ‘Provvedimenti choc dopo fatti gravissimi in casa’

Simone e Grazia al Grande Fratello

Simona Ventura gela tutti: “Sono successe cose molto gravi”

La puntata del 1 dicembre di Dentro la Notizia si è trasformata in un vero terremoto televisivo. In collegamento, Simona Ventura ha annunciato che quella di stasera, in prime time su Canale 5, non sarà una puntata qualunque del Grande Fratello.

Le sue parole hanno gelato lo studio:

“Ci aspettano colpi di scena. In casa sono accadute cose gravi e ci saranno provvedimenti per uno o più concorrenti.”

A una domanda diretta di Gianluigi Nuzzi — “Hanno fatto i monelli?” — Ventura ha risposto secca:

“Molto di più. Parleremo di un tema delicatissimo discusso anche fuori dalla Casa.”

Una dichiarazione che ha immediatamente scatenato la rete.

Il caso Simone De Bianchi: il web punta il dito

Secondo i fan, il riferimento potrebbe riguardare Simone De Bianchi, entrato nella Casa con la madre e finito al centro di una bufera mediatica per alcune frasi pesantissime.

In particolare, durante una confidenza sulle possibili ore in suite con una coinquilina, De Bianchi avrebbe detto:

“La faccio ubriacare e ci metto pure la melatonina di mezzo.”

Una frase giudicata gravissima dagli spettatori.

Ma non è tutto: parlando con Jonas Pepe, Simone avrebbe raccontato un episodio riguardante Grazia Kendi, sostenendo di averla fatta sedere sulle sue gambe e mimando un gesto di chiara natura sessuale. Avrebbe aggiunto che la ragazza si era poi rifugiata in bagno.

Un comportamento che il pubblico ha definito “inaccettabile” e “da punire immediatamente”.

Lacrime e colpi di scena: Omer riabbraccia il fratello

Durante la serata, però, non ci saranno solo momenti tesi. È previsto un incontro molto atteso: Omer potrà finalmente rivedere una persona importantissima, ovvero il fratello, arrivato a Roma nelle ultime ore. Un momento emotivo destinato a segnare la puntata.

Donatella a un bivio: amore o finale?

Altro momento chiave sarà quello di Donatella, chiamata a una decisione che potrebbe stravolgere la sua permanenza nel reality:

seguire il cuore… o continuare la corsa verso la finale.

Televoto decisivo: chi diventa finalista e chi deve lasciare la Casa

Il televoto della settimana è tra:

Grazia

Jonas

Mattia

Omer

Uno diventerà secondo finalista, un altro sarà eliminato immediatamente.

I sondaggi online danno Mattia Scudieri a rischio. Quest’ultimo si è infortunato alla vigilia della puntata giocando a pallavolo. Si è procurato un problema serio ed è rientrato in Casa con stampelle e gesso ad una gamba.