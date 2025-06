Barbara D’Urso in Rai: ‘Prematuro parlarne, siamo in fase di scouting’, la decisione su Cattelan

Barbara d'Urso

Fase di scouting: nessuna decisione definitiva

“È prematuro parlarne”. Così Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla possibile presenza di Barbara d’Urso nei palinsesti Rai 2025-2026.

“Siamo in una fase di scouting – ha chiarito – ci sono progetti che possono riguardare talent con Barbara d’Urso o altri, ma prima bisognerà avviare una fase di analisi sul budget e sulla fattibilità produttiva. Non è detto che questi titoli vadano in porto”.

Cattelan fuori dai giochi, ma con riserva

Più netta invece la posizione su Alessandro Cattelan. A prendere parola è stato Stefano Coletta, direttore del Coordinamento dei Generi Rai, che ha escluso la presenza del conduttore nei prossimi palinsesti.

“Il suo show su Rai2 si è concluso, e oggi non c’è spazio per lui nelle decisioni del Prime Time. Cattelan è un talento complicato per la tv generalista”, ha detto Coletta. “Ma credo che dobbiamo immaginare scenari futuri con nuovi volti. Il suo impatto commerciale è riconosciuto, e mi auguro possa trovare una strada in Rai”.