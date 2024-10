Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: ‘Cos’è il trash?’, Selvaggia Lucarelli risponde e nasce un equivoco

Ha sfoderato la sciabola per piazzare col… cuore un paio di sciabolate al vetriolo a Mediaset affidandosi all’autoironia. Prima di scendere in pista come ballerina di una notte di Ballando con le stelle Barbara d’Urso è stata protagonista di una mini intervista suddivisa in due clip.

Barbara d’Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle: ‘Momentaneamente non sono in tv e quindi non c’è il trash?’

“Posso fare una domanda? Mi spiegate cosa è la televisione trash? Questo oggi è trash ma domani non lo è più, quello che fa la d’Urso è trash. Oggi sì, domani no. Guardando la televisione adesso il trash non c’è più? Io non ci sto più in televisione momentaneamente e non ci sta più il trash. Sono magica” – ha scherzato Carmelita facendo riferimento ai critici che hanno definito trash la sua televisione. Autoironia che è stata apprezzata da Milly Carlucci ma non da Selvaggia Lucarelli. “Effettivamente mancava il trash ma stasera torna” – ha affermato la giornalista che ha ricordato che è stata Barbara d’Urso a querelarla due volte. “Io sono buona”,.

Nel video successivo la conduttrice napoletana si è soffermata scherzosamente sulla questione delle luci. “Le luci di Barbara d’Urso. Ti rendi conto che ho lanciato una moda? Ora che sono passati gli anni molto di più le luci di Barbara d’Urso. Come Pippo Baudo posso dire l’ho inventate io”. Battuta che questa volta ha trovato il gradimento di Selvaggia Lucarelli che poi ha fatto notare a Milly Carlucci che “tra te e lei vi siete presi la centrale di Chernobyl”.

Ma non mi ha salutata? — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 5, 2024

Selvaggia Lucarelli: ‘Effettivamente mancava il trash ma stasera torna’, l’equivoco sul mancato saluto di Carmelita

Poi l’ingresso in studio. “Inseguo la danza da quando sono piccolina. Per vari motivi non sono mai riuscita a ballare quindi non aspettatevi niente di magico” – ha riferito Carmelita che ha precisato di aver sempre guardato Ballando con le stelle e che per lei era un’emozione esibirsi come ballerina per una notte. Poi il saluto alla giuria. “Buonasera Mariotto, Fabio, Carolyn, Ivan e il mio dirimpettaio di anni Alberto Matano, dopo ci abbracciamo”. Non è passato inosservato il mancato saluto a Selvaggia Lucarelli. In realtà come spiegato dal giudice il saluto c’è stato. “Non ci agitiamo, dicono che mi ha salutata ma non si è sentito. Ed è subito SALUTOGATE”.