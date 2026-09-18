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Italia, Mancini convoca 34 azzurri: i fratelli Esposito e 9 novità, c’è anche Maldini dopo l’incidente e le polemiche

DiRedazione

Pubblicato: 18 Set, 2026 - ore: 19:05 #convocati Italia, #Daniel Maldini, #Mancini
Claudio Ranieri e Roberto ManciniClaudio Ranieri e Roberto Mancini

Il ct ha ufficializzato la prima lista del nuovo corso per le sfide contro Belgio, Turchia e Francia. Tra le sorprese anche il ritorno di Mandragora. Nella lista anche Daniel Maldini dopo l’incidente di domenica scorsa.

È un’Italia con diverse facce nuove e una sorpresa tutta in famiglia quella scelta da Roberto Mancini per i primi quattro appuntamenti della Nations League. Il ct ha ufficializzato 34 convocati per il nuovo corso azzurro: tra le novità spiccano nove giocatori alla prima chiamata, mentre in attacco arriva una convocazione particolare con Pio e Sebastiano Esposito insieme.

Tra i nuovi ingressi ci sono Issa Doumbia, Alessandro Romano, Mohamed Ali Zoma, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Antonio Vergara e Sebastiano Esposito.

Torna invece in Nazionale Rolando Mandragora, mentre tra gli attaccanti trova spazio anche Daniel Maldini. Nella lista non compare Mateo Retegui, che era stato lanciato in Nazionale proprio durante il precedente ciclo di Mancini.

I fratelli Esposito ritrovano insieme la maglia azzurra

Uno dei particolari che attirano maggiormente l’attenzione nella lista è la presenza contemporanea di Pio Esposito e Sebastiano Esposito.

Il primo, attaccante dell’Inter, era già nel gruppo azzurro. Per Sebastiano, invece, si tratta della prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore.

Una delle immagini più curiose del nuovo corso di Mancini sarà dunque quella dei due fratelli convocati insieme per gli impegni di Nations League.

Conferme, ritorni e nuove facce

Mancini ha confermato diversi elementi già presenti nel giro azzurro e ha inserito giovani che si sono messi in evidenza.

Tra i nomi nuovi figurano anche Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, e Eddy Kouadio, difensore del Monza, oltre a Doumbia, Ghilardi, Kayode, Vergara e Zoma.

Per il resto il gruppo comprende diversi punti di riferimento della Nazionale, da Donnarumma a Bastoni, Barella, Tonali, Raspadori e Scamacca.

Daniel Maldini convocato dopo le polemiche

Nella lista compare anche Daniel Maldini, attaccante del Cagliari.

La sua convocazione arriva dopo le recenti polemiche legate all’incidente stradale avvenuto nel post partita di Atalanta-Cagliari e alla successiva vicenda relativa al ritiro della patente.

Fuori diversi giovani dell’Under 21

Mancini ha invece lasciato a disposizione della Nazionale Under 21 diversi giovani impegnati nel percorso di qualificazione all’Europeo di categoria e al torneo olimpico.

La scelta consente al gruppo di Silvio Baldini di affrontare gli appuntamenti decisivi con la propria rosa.

Tra gli assenti c’è anche Matteo Politano, mentre non rientra nella lista Mateo Retegui, uno degli attaccanti maggiormente legati al primo ciclo di Mancini.

Il calendario: quattro partite in undici giorni

L’Italia inizierà il raduno lunedì 21 settembre a Coverciano.

Il debutto nella Nations League è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Tre giorni più tardi, il 28 settembre, gli azzurri voleranno in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella a Bursa.

Il 2 ottobre sarà invece la volta della Francia a Saint-Denis, prima del ritorno in Italia per la seconda sfida con la Turchia, in programma il 5 ottobre al Dall’Ara di Bologna.

Diana Bianchedi debutta come capo delegazione

Durante il raduno ci sarà anche una novità fuori dal campo.

Diana Bianchedi farà il suo debutto come capo delegazione della Nazionale. L’ex schermitrice azzurra, con una lunga esperienza dirigenziale nello sport, assume così ufficialmente il nuovo incarico.

I 33 convocati dell’Italia di Roberto Mancini

Portieri

  • Marco Carnesecchi
  • Gianluigi Donnarumma
  • Massimo Pessina
  • Guglielmo Vicario

Difensori

  • Honest Ahanor
  • Alessandro Bastoni
  • Riccardo Calafiori
  • Diego Coppola
  • Giovanni Di Lorenzo
  • Federico Dimarco
  • Daniele Ghilardi
  • Michael Kayode
  • Eddy Kouadio
  • Gianluca Mancini
  • Giorgio Scalvini

Centrocampisti

  • Nicolò Barella
  • Bryan Cristante
  • Issa Doumbia
  • Nicolò Fagioli
  • Davide Frattesi
  • Rolando Mandragora
  • Alessandro Romano
  • Sandro Tonali

Attaccanti

  • Nicolò Cambiaghi
  • Sebastiano Esposito
  • Pio Esposito
  • Samuele Inácio
  • Moise Kean
  • Daniel Maldini
  • Giacomo Raspadori
  • Gianluca Scamacca
  • Antonio Vergara
  • Nicolò Zaniolo
  • Mohamed Ali Zoma

La composizione della lista e i nove esordienti risultano dalla convocazione ufficializzata da Mancini.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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