Barbara d’Urso, Caterina Balivo sgancia una ‘bomba’ su Sanremo e Rai a La volta buona

Da quando è finito l’idillio con Mediaset il suo nome viene ciclicamente accostato alla Rai. In effetti Barbara d’Urso ha ritrovato il piccolo schermo con due ospitate in trasmissioni di punta di Rai 1: Domenica In e Ballando con le stelle. Partecipazioni che in molti pensavano potessero far da preludio a un ritorno sulla tv pubblica con un programma tutto suo.

Caterina Balivo: ‘Sembra che Barbara d’Urso stia progettando il ritorno in video con un programma su Rai 1’

Rumors rilanciato anche da Dagospia ma che finora non ha trovato conferme da viale Mazzini. Questa volta però l’indiscrezione arriva direttamente da una trasmissione Rai. Durante la puntata del 30 ottobre de La Volta Buona si è parlato del possibile cast di Sanremo 2025 con Caterina Balivo che ha sganciato una bomba relativa al futuro professionale di Barbara d’Urso. “La D’Urso sembra stia progettando il ritorno in video con un programma tutto suo proprio su Rai 1, ma prima di questo la conduttrice potrebbe passare dal palco più importante della Rai, quello dell’Ariston.

In buona sostanza Carmelita realizzerebbe in un solo colpo il desiderio di riabbracciare il suo pubblico con una trasmissione su Rai 1 e quello di condurre il Festival di Sanremo. In questo affiancando Carlo Conti in una delle cinque serate.

Carmelita potrebbe affiancare Carlo Conti come co-conduttrice di una delle 5 serate di Sanremo 2025

Una boutade? Sicuramente fa riflettere che il nome di Barbara d’Urso venga accostato alla Rai proprio da una conduttrice di un programma della tv pubblica. Forse qualcosa realmente bolle in pentola con l’artista napoletana che potrebbe tornare sul piccolo schermo nella primavera 2025 al di là dell’eventuale presenza a Sanremo come co-conduttrice.