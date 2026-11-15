«Non mi avete difesa, non perdono»: Barbara d’Urso torna all’attacco dopo Ballando, i repost contro Milly Carlucci

Barbara d'Urso e Milly Carlucci

Dopo lo scontro in diretta per il «profumo gate», la conduttrice pubblica un video all’alba e affida ai social tutta la propria amarezza

La polemica non si è chiusa con la fine della diretta. Anzi, per Barbara d’Urso il caso esploso durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, sabato 14 novembre, è proseguito per tutta la notte, fino a trasformarsi in una presa di posizione pubblica dai toni durissimi. Dopo il confronto con Guillermo Mariotto, culminato nella provocazione sul cattivo odore e nell’ultimatum a Milly Carlucci, la giurata ha affidato ai social la propria reazione. E non si è limitata a un solo intervento.

Un video pubblicato su YouTube alle prime ore del mattino, una storia Instagram nella quale racconta di non riuscire a dormire e, successivamente, una serie di contenuti ricondivisi su X. Attraverso parole proprie e messaggi di altri utenti, d’Urso ha fatto capire quanto ritenga grave ciò che è accaduto in studio, ma anche quanto sia rimasta delusa dalla gestione dell’episodio da parte della squadra del programma.

Il video all’alba: «Ho subito un’aggressione, questa volta non perdono»

«Sono le 4.30 di mattina». È con questa frase che Barbara d’Urso apre il filmato pubblicato sul proprio canale YouTube dopo la puntata. Indossa una maglietta bianca e gli occhiali da vista e si rivolge direttamente a chi, nelle ore precedenti, le aveva manifestato solidarietà.

La conduttrice ringrazia per i numerosi messaggi ricevuti, ma il tono diventa presto molto amaro. «Quello che è successo è brutto, triste, imperdonabile. Ho subito un’aggressione e la mia famiglia non mi ha difeso. Questa volta non perdono», afferma, senza fare nomi, ma lasciando chiaramente intendere a quali momenti della serata si riferisca.

Nel ricostruire l’episodio, d’Urso parla di un comportamento che considera intenzionale: «Era chiaramente premeditato. È arrivato con questo coso che mi spruzzava addosso». La conduttrice sostiene di aver cercato inizialmente di evitare lo scontro, fino a quando la situazione, a suo giudizio, ha superato ogni limite. «Un’aggressione, un atteggiamento per umiliare», è la sua valutazione di quanto accaduto.

Il riferimento a Milly Carlucci: «Non mi sono sentita difesa»

La parte più significativa del filmato riguarda però il rapporto con quella che d’Urso definisce la «famiglia» di Ballando con le Stelle. Anche in questo passaggio evita di pronunciare il nome di Milly Carlucci, ma il riferimento alla gestione del programma appare evidente.

«Sono entrata in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti. Io questa volta non mi sono sentita difesa», dichiara. Parole che richiamano direttamente l’ultimatum pronunciato in diretta, quando aveva chiesto alla conduttrice di prendere una posizione dopo la provocazione di Mariotto.

Barbara sottolinea di essere rimasta in studio fino alle 1.45, nonostante l’accaduto, e chiude il video con una frase che alimenta i dubbi sulla sua permanenza nel programma: «Io c’ero, per ora…». Poi aggiunge: «Non so quello che accadrà, o forse sì».

Un messaggio che non contiene un annuncio ufficiale di addio, ma lascia aperta l’ipotesi che la vicenda possa avere conseguenze anche sul suo futuro nella trasmissione.

La notte insonne e i messaggi ricondivisi su X

Il video non è l’unico intervento della conduttrice. In una storia Instagram pubblicata alle 5.30, d’Urso aggiunge un altro tassello al suo sfogo: «Non riesco a dormire!!!». E spiega di essere ancora profondamente provata: «Sono veramente provata da quello che è accaduto stasera. Dopo un po’ di settimane nelle quali l’atmosfera verso di me nel programma era molto provocatoria, ma in cui ho sempre cercato di andare avanti, stavolta è successa questa cosa terribile».

Successivamente la conduttrice ha condiviso sul proprio profilo X diversi post di utenti che hanno commentato lo scontro e la reazione degli altri protagonisti di Ballando. Non si tratta di dichiarazioni pronunciate direttamente da d’Urso, ma di opinioni altrui che ha scelto di rilanciare, dando ulteriore visibilità alle critiche.

Uno dei messaggi ricondivisi punta il dito contro Milly Carlucci, Simona Ventura e Francesca Fialdini, accusate dall’autore del post di non aver preso posizione in maniera sufficientemente netta: «C’è l’ipocrisia della conduttrice ma anche delle due del tesoretto che si atteggiano a paladine delle donne ma non spendono una parola su come sia stata trattata una loro collega. Forse forse dipende da quale donna è insultata?».

Un altro contenuto chiama direttamente in causa la padrona di casa: «Rispetto di qua e rispetto di là e poi assistiamo alle scene di Mariotto. Brutta, brutta scena della tv. Cara Milly, andare avanti senza prendere una decisione adeguata non ha senso».

«Un tutti contro uno»: i repost alimentano la polemica

Tra i post rilanciati ce n’è anche uno che descrive la conduttrice come bersaglio di provocazioni ripetute fin dall’inizio dell’esperienza nel programma. «Può piacere o meno, ma è innegabile che Barbara d’Urso stia subendo continue provocazioni dall’inizio del programma, è un tutti contro uno. Se fossi stata in lei avrei sbottato da un bel pezzo. Ieri sera però il limite è stato superato», si legge nel messaggio.

Un’ulteriore critica riguarda il confronto tra la gestione del caso Mariotto e le recenti polemiche sull’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani. L’autore del post contesta quella che considera una disparità di trattamento: «Non puoi condannare e stigmatizzare l’intervista di Diaco e poi non prendere decisioni drastiche in casa tua. Ciò che è accaduto stasera sulla prima rete pagata da tutti non va insabbiato».

Il quadro che emerge dagli interventi social è quello di una frattura che, almeno per il momento, non sembra ricomposta. Da una parte c’è la posizione di Barbara d’Urso, che parla di un’aggressione e denuncia di non essersi sentita protetta; dall’altra restano le scuse di Mariotto e gli interventi degli altri giurati durante la diretta. La domanda adesso riguarda soprattutto le prossime mosse di Milly Carlucci e il futuro di d’Urso a Ballando con le Stelle: dopo quel «per ora» pronunciato all’alba, il caso è tutt’altro che chiuso.