Buon onomastico Alberto oggi 15 novembre: video, gif e immagini da condividere

buon onomastico Alberto

Si festeggia oggi, 15 novembre, S. Alberto Magno conosciuto anche come Alberto il Grande o Alberto di Colonia. Vescovo scrittore e filosofo tedesco, viene considerato il più grande teologo del Medioevo. Preziosi i suoi studi su astronomia, fisica, logica e biologia. Grazie alla sua opera, insieme a quella di Severino Boezio e Giacomo da Venezia, c’è stata una significativa svolta nell’interpretazione dei testi di Aristotele.

Alberto Magno, la svolta nell’interpretazione dei testi di Aristotele

Il protettore degli scienziati. Fu maestro di Tommaso d’Aquino e viene venerato dalla Chiesa come protettore degli scienziati e dottore della Chiesa. La data di nascita del Vescovo di Ratisbona viene fatta risalire al 1205 mentre il decesso è avvenuto nel 1280 fiaccato da una malattia che gli aveva fatto perdere la memoria oltre che da una vita fatta di privazioni, studio e intenso lavoro.

Canonizzazione. Si impegnò a difesa degli ordini mendicanti dagli attacchi di Guglielmo di Saint Amour. Fu canonizzato da Papa Gregorio XV nel 1622 ma proclamato Santo solo nel 1931 da Papa Pio XI dopo un lungo processo iniziato dopo una petizione presentata dai vescovi tedeschi alla Santa Sede nel 1872. Alberto il Grande è menzionato di frequente nelle sue opere da Dante Alighieri.

Fu proclamato Santo nel 1931 da Papa Pio XI

Il significato del nome. Alberto deriva da ala-, “tutto”, e bertha, “illustre, famoso”, con il significato di “molto famoso, molto illustre” oppure può essere una forma abbreviata di Adalberto che significa “di illustre nobiltà”. Fu il nome di diversi regnanti europei.

Auguri di buon onomastico. Oggi, 15 novembre, in occasione della ricorrenza di Sant’Alberto tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Alberto Albertina, Carlo Alberto. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 15 novembre, per gli auguri di buon onomastico.

