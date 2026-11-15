Ballando con le stelle, il «profumo gate» fa esplodere Barbara d’Urso: ultimatum a Milly Carlucci su Mariotto, «O io o lui»

Barbara d'Urso e Mariotto, scontro infuocato a Ballando con le stelle

La puntata del 14 novembre diventa un caso per il profumo spruzzato dal giurato durante lo scontro con Carmelita

A Ballando con le stelle salta il banco e questa volta non sono i passi di danza a infiammare lo studio. La puntata di sabato 14 novembre è destinata a essere ricordata per il cosiddetto «profumo gate», con protagonista una furiosa Barbara d’Urso, arrivata a lanciare un ultimatum a Milly Carlucci dopo l’ennesima provocazione di Guillermo Mariotto. La frase pronunciata davanti alle telecamere non lascia spazio a interpretazioni: «O io o lui».

In precedenza la serata si era infiammata per il confronto tra Carmelita e Ornella Muti, proseguita con la domanda scomoda di Simona Ventura sul rapporto tra la conduttrice e il suo maestro Pasquale La Rocca e culminata in un botta e risposta che ha coinvolto l’intera giuria. Al centro della bufera, il comportamento di Mariotto, che durante la discussione ha spruzzato ripetutamente il proprio profumo, arrivando a rivolgersi alla collega con un provocatorio: «Perché puzzi».

Ornella Muti contro Barbara d’Urso: «Mi giudichi come donna, non come ballerina»

Il primo confronto acceso arriva durante i commenti all’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. È l’attrice a manifestare il proprio disappunto per le valutazioni ricevute da Barbara d’Urso nelle cinque settimane precedenti. Secondo la sua ricostruzione, la giurata si sarebbe soffermata su aspetti personali, senza indicarle concretamente che cosa avrebbe dovuto migliorare nella danza.

«Non hai mai detto cosa dovevo migliorare nei passi in cinque settimane. Mi hai solo giudicato come donna, io non sono qui per farmi giudicare da te», protesta l’attrice.

La risposta di d’Urso non si fa attendere. La conduttrice sostiene che tra loro ci sarebbero stati anche episodi lontano dalle telecamere e ricorda una presa di posizione dell’attrice nei confronti della giuria: «Hai detto a Ballando: io non parlo con la giuria. Non lo fai dopo dietro».

Muti prova a spiegare che nel programma ci sono autori che si avvicinano ai concorrenti, ma Barbara insiste: «Gli dici non parlo e non mi interessa parlare di Barbara». Poi riporta la discussione sul terreno tecnico, chiamando in causa la valutazione della top line: «Se io ti dico che la top line non c’era rispondimi».

Simona Ventura incalza la conduttrice su Pasquale La Rocca

A rendere ancora più movimentata la serata è la domanda di Simona Ventura, che interviene a bordo campo mentre custodisce il tesoretto insieme a Francesca Fialdini. La conduttrice vuole sapere se le critiche rivolte da Carnelita a Pasquale La Rocca nascondano un risentimento personale.

«Dalla prima puntata hai puntato Pasquale La Rocca e gli fai le pulci su tutto. È vero che ce l’hai perché lui quest’inverno ha detto di no al tuo spettacolo teatrale?», le chiede.

d’Urso respinge l’ipotesi, ricorrendo a una risposta dal tono ironico e quasi processuale: «No, vostro onore, non è vero. Visto che siamo qui in tribunale, non è vero» – replica ironicamente. Precisa inoltre che era stato proprio La Rocca a chiederle di partecipare a uno spettacolo teatrale e nega che il rifiuto abbia condizionato il suo giudizio.

Poi aggiunge una frase che lascia intendere quanto il rapporto si sia progressivamente sgretolato: «E soprattutto non intendo più parlare di Pasquale».

Mariotto spruzza il profumo e pronuncia la frase che fa scattare la protesta

Il momento più clamoroso arriva però con l’intervento di Guillermo Mariotto. Il giurato, che nel corso della diretta aveva già spruzzato più volte il proprio profumo, torna a farlo proprio mentre il confronto tra le colleghe è ancora acceso.

La provocazione è accompagnata da parole che fanno immediatamente cambiare tono alla discussione: «Perché puzzi». Mariotto chiarisce successivamente di non voler attribuire il cattivo odore a Barbara, sostenendo che il problema sarebbe legato agli studi Rai di Saxa Rubra: «È risaputo che a Saxa Rubra ci sono i topi e sento sempre una puzza qui».

Una spiegazione che non basta a placare la conduttrice che prima che scoppiasse il profumo gate aveva ribattuto con ironia alle frecciate del collega di giuria con appellativi come «Mariotuccio» e «Mariottino», ma poi ha perso la pazienza.

«Non voglio più discutere. Non consento a nessuno di dirmi che puzzo e mi spruzza il profumo addosso. Cioè, io faccio cattivo odore ma stiamo scherzando?», protesta prima della pubblicità.

Subito dopo arriva la richiesta direttamente alla padrona di casa: «O io o lui». E, secondo quanto emerge dal confronto in studio, Barbara fa capire che la sua permanenza nel programma potrebbe essere in discussione se non venissero presi provvedimenti.

Matano e Zazzaroni intervengono, le scuse di Mariotto non bastano

La tensione coinvolge anche gli altri componenti della giuria. Alberto Matano richiama Mariotto al rispetto di un codice di comportamento condiviso: «Noi dobbiamo mantenere un codice che ogni tanto viene superato». Il conduttore si offre anche di scambiare il proprio posto con quello di Barbara, nel tentativo di evitare che la collega resti accanto allo stilista.

Al rientro dalla pubblicità interviene Ivan Zazzaroni, che invita Mariotto a chiedere scusa seriamente. Il giurato accetta, ma le sue parole mantengono un tono che non sembra contribuire a rasserenare l’atmosfera: «Mi scuso umilmente, qui c’è cattivo odore da parecchio».

Anche Carolyn Smith prende posizione con una battuta tagliente: «Se uno ha il naso troppo vicino ad alcune parti del corpo, sente la puzza. Ne ho sentite davvero troppe qua».

Non è, peraltro, il primo episodio di tensione tra d’Urso e Mariotto: nelle scorse settimane la conduttrice aveva definito lo stilista un «cafone», dopo essere stata apostrofata da lui come «poveraccia».

Questa volta, però, il caso assume una dimensione diversa. Il gesto del profumo, le parole pronunciate in diretta e la richiesta di un intervento da parte di Milly Carlucci hanno trasformato una discussione televisiva in un vero e proprio caso. Con una domanda che, dopo l’ultimatum di Barbara, resta inevitabilmente sul tavolo: come si comporterà la conduttrice di Ballando con le Stelle?