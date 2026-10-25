Barbara d’Urso, l’ex marito Michele Carfora attacca: «Un errore di gioventù». E svela cosa è successo dopo la rottura

Barbara d'Urso e Michele Carfora

L’attore salernitano ripercorre il matrimonio con la conduttrice, la battaglia legale e le conseguenze sul lavoro

«Un errore di gioventù». Bastano quattro parole a Michele Carfora per liquidare la storia con Barbara d’Urso, una relazione che per anni ha accompagnato il racconto pubblico della sua vita, finendo per oscurare una carriera costruita sui palcoscenici dei musical italiani. A distanza di tempo, il ballerino e attore teatrale torna su quel rapporto, raccontando – in un’intervista concessa a Gabriele Bojano al Corriere del Mezzogiorno – le conseguenze personali e professionali della separazione e riservando alla conduttrice giudizi tutt’altro che concilianti.

Originario di Salerno, 57 anni, Carfora sostiene di aver pagato a lungo il prezzo di una vicenda sentimentale diventata materia da rotocalchi. «Una croce che mi porterò sempre», afferma, descrivendo un’etichetta dalla quale, a suo dire, non è mai riuscito a liberarsi del tutto.

Dalle copertine al divorzio: la versione dell’ex marito

La relazione comincia nel 2000, quando i due si conoscono e si mettono insieme. La differenza d’età, superiore ai dieci anni, contribuisce a trasformare la coppia in un personaggio da copertina: lui diventa il “baby fidanzato” della conduttrice, un ruolo che, secondo il suo racconto, finisce per prendere il sopravvento sulla sua identità artistica.

«Non conoscevo i meccanismi televisivi gossipari», ricorda Carfora, spiegando di essere arrivato dal teatro senza esperienza di quel mondo. Nella sua ricostruzione, l’esposizione mediatica avrebbe accompagnato soprattutto la crescita della popolarità di d’Urso. È una lettura personale del passato, che restituisce il risentimento dell’attore per il modo in cui quella relazione è stata raccontata.

Il rapporto si interrompe nel 2006, ma la rottura diventa pubblica attraverso una fotografia apparsa sulla stampa, nella quale Carfora viene ritratto con un’altra donna. L’immagine viene presentata come la prova di un tradimento. L’attore, però, contesta quella ricostruzione temporale: sostiene che la separazione fosse già avvenuta da circa sei mesi quando uscì la copertina.

Secondo quanto riferisce, la sua ex moglie gli avrebbe chiesto di non parlare con i giornalisti, perché avrebbe voluto gestire personalmente l’annuncio della fine del matrimonio e tutelare i figli avuti dalla precedente relazione con Mauro Berardi. Carfora afferma di aver poi maturato una convinzione diversa sulle ragioni di quella scelta, collegandola anche al lancio del programma televisivo Circus, previsto per settembre.

La vicenda approda nelle aule giudiziarie e il divorzio viene formalizzato nel 2008. Nel contenzioso rientra anche una richiesta di 40 mila euro per presunti alimenti arretrati, poi cancellata da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, secondo quanto raccontato nell’intervista.

«Non mi chiamavano più»: il prezzo pagato nel mondo dei musical

Per Carfora, la conseguenza più pesante non sarebbe stata soltanto la fine del matrimonio, ma il contraccolpo sulla carriera. L’attore racconta che, in quegli anni, le produzioni teatrali promuovevano spesso gli spettacoli attraverso passaggi televisivi e che la notorietà del caso sentimentale avrebbe finito per penalizzarlo.

«Sapendo che c’era questa situazione tra me e lei nessuno mi chiamava più per lavorare», sostiene, attribuendo a quella vicenda una parte importante delle difficoltà incontrate professionalmente.

Il suo percorso artistico, tuttavia, è ben più ampio della storia con la conduttrice. In circa trent’anni di attività ha preso parte a numerosi musical e ha lavorato con nomi noti dello spettacolo italiano, tra cui Lino Banfi, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia e Bianca Guaccero. Ha inoltre collaborato con registi come Massimo Ranieri e Saverio Marconi e con il coreografo Franco Miseria.

Oggi è impegnato nell’insegnamento del teatro musicale, della danza e della recitazione, con corsi e stage in diverse città italiane. È anche padre di una ragazza di 14 anni, nata da una relazione successiva.

Un incontro televisivo con d’Urso ci sarebbe stato nel 2013, a Domenica Live, in occasione della presentazione del musical Solo tu, sulle musiche dei Matia Bazar. Da allora, racconta, non si sarebbero più rivisti.

Il gioiello della nonna e il ricordo rimasto in sospeso

Tra gli episodi che Carfora associa alla fine del matrimonio con Carmelita c’è anche la vicenda di un anello con uno smeraldo montato su oro giallo, un gioiello appartenuto alla nonna e regalato alla conduttrice.

L’attore racconta di aver desiderato riaverlo dopo la separazione. Quando lo avrebbe richiesto, riferisce, il legale di d’Urso gli avrebbe risposto che il gioiello non era più disponibile perché nell’abitazione erano entrati dei ladri.

Un particolare che, a distanza di anni, resta per Carfora legato a una chiusura mai davvero pacificata.

La stoccata a Carmelita su Ballando con le stelle

Il giudizio dell’attore sulla sua ex moglie si fa ancora più netto quando il discorso si sposta sul presente televisivo di Barbara d’Urso, oggi giudice di Ballando con le stelle dopo l’uscita da Mediaset.

Carfora esprime perplessità sulla competenza di alcuni componenti della giuria e interviene anche sul recente confronto in diretta tra d’Urso e Pasquale La Rocca, ballerino professionista e suo collega, impegnato nel programma in coppia con Ornella Muti. La conduttrice aveva gareggiato con La Rocca nell’edizione precedente.

Il consiglio che l’attore rivolge al collega è di evitare situazioni che possano trasformarsi in scontri pubblici. «Di stare lontano il più possibile da queste situazioni, ne guadagna in salute prima di tutto», afferma.

Poi aggiunge una considerazione ancora più dura: «Chiunque lavori con lei diventa suo, gli appartiene». E su un possibile riavvicinamento personale non lascia spazio a dubbi: per Carfora, un disgelo non sarebbe ipotizzabile.

Parole che riaccendono una vicenda lontana nel tempo, ma che l’attore considera ancora capace di condizionare il modo in cui viene percepito. Il suo rammarico è proprio questo: essere ricordato soprattutto per il matrimonio con Barbara d’Urso, più che per gli anni trascorsi sul palcoscenico.