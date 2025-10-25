Buon onomastico Daria oggi 25 ottobre: immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 25 ottobre i martiri Crisante e Daria, due coniugi romani che fondarono la loro unione sulla castità. Il loro culto come santi è riconosciuto sia nella chiesa latina che in quella d’oriente. Gli ortodossi li festeggiano il 19 marzo

Crisante si convertì al cristianesimo contro il volere del padre che chiese aiuto a Daria per fargli cambiare idea

Secondo la leggenda agiografica Crisante, figlio del nobile alessandrino Polemio e fu convertito a Roma dal prete Carpoforo, ma il padre tentò in tutti i modi farlo tornare sui suoi passi e riavvicinarlo al paganesimo. Nella speranza di fargli cambiare idea lo fece raggiungere dall’avvenente vestale Daria che Crisante riuscì ad avvicinare alla religione cattolica fino alla svolta della conversione.

La coppia decise di unirsi in una casta unione matrimoniale. Insieme si impegnarono nel far conoscere la parola di Dio e riuscirono a convertire numerosi romani. Una missione che fu contrastata con ferocia dall’imperatore Numeriano che ordinò il martirio della coppia dopo averli sottoposto ad indicibili torture nel tentativo di rinnegare la fede cristiana. Furono incatenati mani e piedi e gettati in una tetra prigione, ebbero per miracolo spezzate le catene.

La conversione della giovane e le nozze caste: la condanna al martirio

Dopo aver compreso che nulla poteva far cambiare idea a Daria e Crisante il giudice ordinò il seppellimento da vivi in una arenaria di via Salaria per non attirare l’ira degli dei con lo spargimento del sangue di una vestale. I corpi sono ora custoditi nella cripta del duomo di Reggio Emilia, donati al vescovo Adelardo da re Berengario. San Crisante è patron del capoluogo di provincia emiliano.

Significato del nome. È la forma femminile di Dario, derivante dal persiano Dārayavahush; è composto dagli elementi dâraya (“possedere”, “tenere”) e vahu (“bene”), col possibile significato complessivo di “che possiede il bene”, “che mantiene il bene”.

