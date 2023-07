Ballando con le stelle, Carlucci ad un passo dal triplo colpo: Simona Ventura, chef stellato ed ex conduttore Mediaset

Sta lavorando per mettere su un’edizione di Ballando con le stelle da ricordare. In questi caldi giorni d’estate Milly Carlucci sta intensificando i contatti e valutando le candidature per arrivare a settembre con il cast già definito o quasi con la prima puntata che andrà in onda sabato 21 ottobre.

Ballando con le stelle: trattative avanzate con Simona Ventura, Bruno Barbieri e Teo Mammucari

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia la produzione sarebbe in trattativa avanzata con due nomi da urlo: la conduttrice televisiva Simona Ventura e lo chef stellato Bruno Barbieri, già protagonista di Masterchef e 4 Hotel. Tv Blog dà invece Teo Mammucari ad un passo dall’accordo dopo aver lasciato Le Iene e Tu si que vales.

Il presentatore è già stato protagonista con Milly Carlucci de Il Cantante Mascherato che vinse sotto la maschera del coniglio. Tre colpi da novanta con la conduttrice che lavora per assicurarsi altri ballerini d’eccezione.

Tra gli aspiranti protagonisti del talent di Rai 1 ci sarebbe anche Damiano Carrara, pasticciere di Bake Off. Quest’ultimo avrebbe già effettuato il provino. Niente da fare, invece, per la Drag Queen Karma B che non scenderà in pista a Ballando con le stelle.

Si era parlato anche di un’ipotesi Barbara d’Urso ma la conduttrice televisiva ha un contratto di esclusiva con Mediaset fino al 31 dicembre. A differenza dei rumors dei mesi scorsi non dovrebbero esserci novità in giuria con le conferme Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.