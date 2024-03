Barbara d’Urso, il futuro potrebbe essere in Rai con il remake di un programma di Raffaella Carrà

Sarà ospite a Domenica In il 3 marzo ma in futuro potrebbe tornare alla Rai dalla porta principale. Per Barbara d’Urso sembrerebbe esserci da Viale Mazzini un progetto che vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, condotto dalla grande Raffaella Carrà nella seconda metà degli anni 90, con la produzione di Fremantle.

Come anticipato da Davide Maggio, si tratterebbe di un ritorno in grande stile che vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset sfidarsi frontalmente con Maria De Filippi che, da anni, è al timone del prime time di Canale 5 per l’intera stagione, con Tu Si Que Vales e C’è posta per te. Un’ipotesi ambiziosa che i vertici Rai stanno valutando con attenzione.

Non sono escluse altri ipotesi per Carmelita che dopo l’addio al Biscione spera di tornare a salutare i suoi aficionados col… cuore. Nel frattempo Barbara d’Urso si racconterà da Mara Venier, in apertura di Domenica In, tra carriera e vita privata.