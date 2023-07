Barbara d’Urso sostituita a Pomeriggio 5, la sorella tuona: ‘Solidarietà e facciamo rumore’

La svolta Mediaset per la conduzione di Pomeriggio 5 con l’addio a Barbara d’Urso ha fatto rumore con tanti fan che hanno manifestato il proprio malumore sui social. Altri hanno manifestato scetticismo sulla scelta di Myrta Merlino come sostituta di Carmelita.

Pomeriggio 5, fa discutere la scelta di Mediaset di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino

La conduttrice televisiva aveva congedato i telespettatori del talk pomeridiano che conduceva da 15 anni dando appuntamento a settembre. Evidentemente aveva avuto rassicurazioni dopo i rumors sull’avvicendamento. Poi l’annuncio con la nota del Biscione che parla di scelta di comune accordo e di nuovi progetti per Barbara d’Urso che quasi certamente resterà ferma fino al gennaio 2024.

Daniela d’Urso piazza la stoccata su Instagram e Twitter e ringrazia i fan di Carmelita

Al momento la conduttrice ha scelto la strada del silenzio ma il dissenso verso la scelta dei vertici di Cologno Monzese l’ha espresso la sorella sia su Twitter che su Instagram. “Solidarietà e facciamo rumore, ca..o” – ha scritto Daniela d’Urso che poi ha ringraziato chi in queste ore ha manifestato sostegno e apprezzamento per la professionalità della sorella. “Grazie a tutti per la solidarietà, porterò a mia sorella il vostro sostegno e il vostro calore”.