Barbara d’Urso, Pio e Amedeo ironizzano con Piersilvio Berlusconi: ‘Il Covid non ha portato solo cose brutte’ (VIDEO)

“Abbiamo scherzato con Pio e Amedeo ma è una signora professionista”. Piersilvio Berlusconi non si è scomposto davanti alla gag su Barbara d’Urso del duo comico che in autunno tornerà protagonista con Emigratis su Canale 5. L’amministratore delegato di Mediaset ha confermato che il contratto della conduttrice rinnovato. “Sarà confermata per le prossime stagioni.

Piersilvio Berlusconi annuncia il rinnovo del contratto di Barbara d’Urso: ‘Rifarà Pomeriggio 5’

Al momento Carmelita riparte dalla certezza del talk show pomeridiano. “Il contratto è stato rinnovato e rifarà Pomeriggio 5” – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/23. Probabilmente Barbara d’Urso sarà protagonista di altri programmi con Piersilvio Berlusconi che ha chiarito che al momento non c’è un progetto specifico.

Di sicuro non sarà alla guida de La pupa e il secchione show anche perché la nuova versione non ha convinto del tutto e non è stata confermata in palinsesto. “Lo lascerei riposare per almeno uno o due stagioni” – ha aggiunto l’amministratore delegato Mediaset.

L’ironia di Pio e Amedeo: ‘Prima c’erano 13 programmi della d’Urso, ora di pomeriggio all’ora della pennichella’

Prima dell’ufficializzazione della riconferma di Pio e Amedeo erano stati protagonisti di un siparietto su Carmelita (il video è stato condiviso da Superguida). “Il Covid non ha portato solo cose brutte ma anche cose belle perché prima c’erano tredici programmi di Barbara d’Urso, oggi di pomeriggio quando la gente fa la pennichella”.

Battuta alla quale ha riso divertito Piersilvio Berlusconi prima del chiarimento sul contratto. Non è mancata anche anche una punzecchiatura dei comici su Alessia Marcuzzi che dall’anno prossimo sarà protagonista di una trasmissione su Rai 2.