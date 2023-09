Barbara d’Urso si toglie i sassolini dalla scarpa su Pomeriggio 5 e rivolge un pensiero a Myrta Merlino

Tra le righe del lungo post pubblicato su Instagram traspare l’amarezza per aver dovuto interrompere bruscamente un viaggio che durava da 15 anni. Barbara d’Urso ha dedicato una lunga riflessione a Pomeriggio 5, la ‘sua creatura’, alla vigilia della prima puntata (4 settembre) del nuovo corso con Myrta Merlino alla conduzione. “.Ho creato e curato con amore quel programma”

Barbara d’Urso, il lungo post su Pomeriggio 5 alla vigilia della prima puntata: ‘Ho creato e curato il programma con amore’

Ha ricordato gli inizi, la scommessa fatta con il direttore di Videonews, Claudio Brachino, nel 2008. “Inventammo prima Mattino 5 e poi Pomeriggio 5, nonché Domenica 5. È stata un’avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia”.

Carmelita ha spiegato di essere stata al fianco del suo pubblico in qualsiasi momento della sua vita, “ligia all’impegno” che aveva assunto con il suo pubblico. Poi ha ribadito di aver fatto del suo meglio con un “piccolissimo budget” sottolineando che ” è stata la mia forza in azienda, puntando alla massima resa con la minima spesa“. Un messaggio chiaro e forte rivolto a chi l’ha improvvisamente scaricata a fine giugno. “Non è stato sempre facile ma Pomeriggio 5 era la mia casa e i sacrifici li ho fatti col sorriso, anche quando siamo stati costretti ad andare in onda senza pubblico, dal centro di produzione che era una cattedrale nel deserto durante i lockdown”.

‘Budget piccolissimo, la mia forza in azienda: massima resa con la minima spesa’

Poi la stoccata finale con riferimento al ridimensionamento improvviso del suo Pomeriggio 5. “Mi è stato dato uno studio molto più piccolo e condiviso con i telegiornali, e non solo, che mi obbligava a registrare gli ultimi due blocchi velocemente nel pochissimo tempo disponibile prima della diretta, per poter lasciare puntualmente lo studio a Studio Aperto alle 18:25.

Ennesima limatura nella durata, che nelle ultime due stagioni è stata ridotta all’osso (per motivi ancora oggi a me oscuri). Negli ultimi due anni siamo stati costretti a partire mezz’ora dopo rispetto alle stagioni precedenti e dopo una soap che ci lasciava un traino del 9/10%.” – ha chiosato Carmelita che ha comunque fatto gli auguri a Myrta Merlino per la nuova stagione.

I tagli alla trasmissione e lo studio ridotto: ‘Per motivi ancora oscuri’, l’augurio a Myrta Merlino per la nuova avventura

“Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio 5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta”. A Barbara d’Urso resta un’unica grande amarezza. “L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto! #Colcuore”