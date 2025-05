Barbara D’Urso: Rai pronta ad accoglierla, ma Forza Italia frena: la possibile soluzione

Barbara d'Urso attende un cenno per il ritorno in Rai

Barbara d’Urso festeggia 68 anni, si lavora al ritorno in Rai

Nel giorno del suo 68º compleanno prende corpo l’ipotesi di un ritorno in tv di Barbara D’Urso. Secondo un’indiscrezione riportata da la Repubblica, sarebbe vicinissima un’intesa con la Rai. Dopo essere stata messa da parte bruscamente da Mediaset quasi due anni fa, si profila per lei un rientro inaspettato a Viale Mazzini. Non si tratterebbe però di un passaggio di testimone con Mara Venier, che sembra destinata a restare ancora almeno per un anno alla guida di Domenica In.

L’ipotesi di un programma pomeridiano

I rumors parlano piuttosto di uno show in prima serata o, più probabilmente, di un programma pomeridiano infrasettimanale, per un ritorno più soft. Tuttavia, l’arrivo di Carmelita in Rai starebbe trovando ostacoli politici: Forza Italia avrebbe infatti posto un veto sul suo nome.

Secondo quanto riportato da Giovanna Vitale, i vertici Rai la considerano una risorsa preziosa: “un jolly indispensabile per risalire la china”. Ma l’approdo alla tv di Stato andrebbe gestito con cautela per non compromettere i rapporti con Mediaset, in particolare con Pier Silvio Berlusconi, che recentemente ha evitato di opporsi frontalmente al Festival di Sanremo.

La Rai strizza l’occhio al trash

Intanto, il segnale di un ritorno al pop in casa Rai è già evidente: Caterina Balivo ha ricalibrato il suo show La Volta Buona in stile D’Urso, abbandonando la cronaca nera in favore di temi più leggeri e popolari. E anche Carlo Conti e Nunzia De Girolamo sembrano muoversi in quella direzione. In questo nuovo scenario televisivo, la D’Urso potrebbe ritagliarsi ancora una volta un ruolo da protagonista.