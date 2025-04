Barbara d’Urso pronta a tornare in Rai dalla porta principale: la clamorosa ipotesi

Barbara d'Urso durante l'ospitata a Ballando con le stelle

L’indiscrezione di Dagospia su un possibile approdo a Domenica In

Dopo un silenzio lungo quasi due anni, Barbara D’Urso potrebbe finalmente tornare in TV. A svelarlo è un’indiscrezione firmata Dagospia, secondo cui la Regina del pomeriggio trash sarebbe finita nel mirino della Rai per un clamoroso ritorno… sulla poltrona più ambita della domenica: “Domenica In”.

Due anni lontano dalla tv dopo la rottura con Mediaset

Tutto ha avuto inizio il 26 giugno 2023, quando con un comunicato secco e gelido, Mediaset chiudeva definitivamente i rapporti con Barbarella. Un addio firmato Pier Silvio Berlusconi che ha escluso la conduttrice non solo da Cologno Monzese, ma anche dalla possibilità di varcare i cancelli di Mamma Rai. Almeno fino a oggi.

Per due anni, ogni traccia del “regno” di Barbara è stata cancellata. Ma ora, complice una Rai in cerca disperata di ascolti dopo flop a raffica – compresa la chiusura anticipata proprio di Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti – la situazione sembra cambiare.

Domenica In nel mirino ma Mara Venier non molla

I dirigenti Giampaolo Rossi e Angelo Mellone sarebbero pronti a giocare il tutto per tutto, puntando sull’usato sicuro: proprio lei, Barbara D’Urso. Se inizialmente si pensava a un nuovo show in prima serata, ora l’idea più concreta sembra essere proprio la sostituzione di Mara Venier a Domenica In.

Peccato però che Zia Mara non abbia alcuna intenzione di mollare. Lo ha detto chiaramente: vuole restare almeno per un’altra stagione. E la prossima settimana è previsto un incontro tra la conduttrice e i vertici Rai per discutere del futuro del contenitore domenicale.

Nel frattempo, si vocifera che l’ingresso di D’Urso in Rai potrebbe compromettere gli equilibri diplomatici con Pier Silvio, che con eleganza ha concesso Jerry Scotti al Festival di Sanremo e concesso tregua a Maria De Filippi in periodo sanremese.

Che succederà ora? Barbarella riuscirà a riprendersi il suo regno… anche se con un nuovo emblema? E, soprattutto, a quale prezzo?