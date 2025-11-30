Notizie Audaci

Sanremo 2026, da Paradiso a Patty Pravo: ecco i 30 Big in gara, Conti: ‘Musica in continua evoluzione’

Rosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Nov, 2025 - ore: 14:10
Carlo Conti

Ufficializzati i big in gara dal 24 febbraio

È ufficiale: Carlo Conti ha svelato in diretta nell’edizione del TG1 delle 13.30 i 30 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1.
Una selezione frutto di un lavoro intenso: 270 i brani ricevuti, ma solo 30 hanno superato l’esame del direttore artistico. “Mi hanno messo molto in difficoltà”, ha detto Conti, parlando di un panorama musicale estremamente variegato, con canzoni che faranno riflettere e altre che faranno ballare.

La prima volta di Tommaso Paradiso e del figlio di Gianni Morandi

Tra i partecipanti figurano diversi esordienti eccellenti, come Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, e di Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi, oltre a molti ritorni molto attesi, fra cui quello di Patty Pravo.

L’edizione 2026, la 76ª della storia del Festival di Sanremo, vedrà dunque un cast più ampio del consueto: Conti ha infatti applicato la modifica al regolamento già annunciata, portando a 30 il numero dei Big in gara, rispetto ai 26 previsti inizialmente.

La lista completa dei 30 Big di Sanremo 2026

Ecco l’elenco dei concorrenti presentati oggi:

  • Tommaso Paradiso
  • Chiello
  • Serena Brancale
  • Fulminacci
  • Ditonellapiaga
  • Fedez & Marco Masini
  • Leo Gassmann
  • Sayf
  • Arisa
  • Tredici Pietro
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Malika Ayane
  • Luchè
  • Raf
  • Bambole di Pezza
  • Ermal Meta
  • Nayt
  • Elettra Lamborghini
  • Michele Bravi
  • J-Ax
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta & Colombre
  • Francesco Renga
  • Mara Sattei
  • LDA & Aka 7even
  • Dargen D’Amico
  • Levante
  • Eddie Brock
  • Patty Pravo

Trenta artisti per un cast che unisce generazioni, stili, sperimentazioni e ritorni iconici.


I trenta big di Sanremo

Date e struttura del Festival

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio, con il format tradizionale:

  • Prime tre serate dedicate alle esibizioni dei Big
  • Quarta serata riservata alle cover
  • Finale del 28 febbraio con proclamazione del vincitore

Alla gara principale si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani e degli artisti selezionati da Area Sanremo, che entreranno nella categoria delle Nuove Proposte.

Tra esordi eccellenti e ritorni storici

Oltre ai nomi consolidati del pop e del cantautorato italiano, spiccano:

  • l’esordio a Sanremo di Tommaso Paradiso
  • il ritorno di Arisa e Malika Ayane
  • il debutto sul palco dell’Ariston dell’attesissimo Samurai Jay
  • l’arrivo di Eddie Brock, nome in ascesa della scena urban
  • il grande ritorno di Patty Pravo, vera icona della musica italiana

Carlo Conti: ‘Spero di aver soddisfatto tutti i gusti musicali’

La scelta di ampliare il cast, i 270 brani ascoltati da Conti e la selezione equilibrata tra giovani talenti e veterani fanno intuire un’edizione 2026 molto ricca e potenzialmente esplosiva dal punto di vista musicale, televisivo e social. “Ancora una dimostrazione di come la musica italiana sia in continua evoluzione, con tanti spartiti diversi, molti esordi e qualche conferma”. Lo ha detto il direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato la lista in diretta al Tg1.

“Spero sarà un Festival fortunato – ha aggiunto – come quello dello scorso anno, di aver scelto le canzoni che resteranno nel tempo, si canteranno, riempiranno le classifiche. Con la speranza di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per soddisfare quelli di tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale” – ha aggiunto.  

Il 14 dicembre i titoli dei brani in gara a Sarà Sanremo

“Ringrazio le case dicografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà” con trecento proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì”. Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo “, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo Carlo Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. 



(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

