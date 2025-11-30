Sanremo 2026, da Paradiso a Patty Pravo: ecco i 30 Big in gara, Conti: ‘Musica in continua evoluzione’

Carlo Conti

Ufficializzati i big in gara dal 24 febbraio

È ufficiale: Carlo Conti ha svelato in diretta nell’edizione del TG1 delle 13.30 i 30 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1.

Una selezione frutto di un lavoro intenso: 270 i brani ricevuti, ma solo 30 hanno superato l’esame del direttore artistico. “Mi hanno messo molto in difficoltà”, ha detto Conti, parlando di un panorama musicale estremamente variegato, con canzoni che faranno riflettere e altre che faranno ballare.

La prima volta di Tommaso Paradiso e del figlio di Gianni Morandi

Tra i partecipanti figurano diversi esordienti eccellenti, come Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, e di Tredici Pietro, il figlio rapper di Gianni Morandi, oltre a molti ritorni molto attesi, fra cui quello di Patty Pravo.

L’edizione 2026, la 76ª della storia del Festival di Sanremo, vedrà dunque un cast più ampio del consueto: Conti ha infatti applicato la modifica al regolamento già annunciata, portando a 30 il numero dei Big in gara, rispetto ai 26 previsti inizialmente.

La lista completa dei 30 Big di Sanremo 2026

Ecco l’elenco dei concorrenti presentati oggi:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Trenta artisti per un cast che unisce generazioni, stili, sperimentazioni e ritorni iconici.

I trenta big di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio, con il format tradizionale:

Prime tre serate dedicate alle esibizioni dei Big

dedicate alle esibizioni dei Big Quarta serata riservata alle cover

riservata alle cover Finale del 28 febbraio con proclamazione del vincitore

Alla gara principale si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani e degli artisti selezionati da Area Sanremo, che entreranno nella categoria delle Nuove Proposte.

Tra esordi eccellenti e ritorni storici

Oltre ai nomi consolidati del pop e del cantautorato italiano, spiccano:

l’esordio a Sanremo di Tommaso Paradiso

il ritorno di Arisa e Malika Ayane

e il debutto sul palco dell’Ariston dell’attesissimo Samurai Jay

l’arrivo di Eddie Brock , nome in ascesa della scena urban

, nome in ascesa della scena urban il grande ritorno di Patty Pravo, vera icona della musica italiana

Carlo Conti: ‘Spero di aver soddisfatto tutti i gusti musicali’

La scelta di ampliare il cast, i 270 brani ascoltati da Conti e la selezione equilibrata tra giovani talenti e veterani fanno intuire un’edizione 2026 molto ricca e potenzialmente esplosiva dal punto di vista musicale, televisivo e social. “Ancora una dimostrazione di come la musica italiana sia in continua evoluzione, con tanti spartiti diversi, molti esordi e qualche conferma”. Lo ha detto il direttore artistico Carlo Conti, che ha annunciato la lista in diretta al Tg1.

“Spero sarà un Festival fortunato – ha aggiunto – come quello dello scorso anno, di aver scelto le canzoni che resteranno nel tempo, si canteranno, riempiranno le classifiche. Con la speranza di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per soddisfare quelli di tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale” – ha aggiunto.

Il 14 dicembre i titoli dei brani in gara a Sarà Sanremo

“Ringrazio le case dicografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà” con trecento proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì”. Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo “, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo Carlo Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival.