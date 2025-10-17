Notizie Audaci

Ballando con le Stelle, lo sfogo di Marcella Bella: 'Mi hanno dato dell'ubriaca', poi la gaffe con d'Urso

Pubblicato: 17 Ott, 2025 - ore: 21:54
Barbara d'Urso abbraccia a Marcella BellaBarbara d'Urso abbraccia Marcella Bella

Le critiche dei giudici e la replica della cantante

Scintille nello studio di Ballando con le Stelle.

Dopo aver ballato il merengue, Marcella Bella non ha gradito i commenti dei giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.
Lucarelli ha ironizzato:

“Sembrava la mamma a una festa che ha bevuto un po’ troppo”,
mentre Mariotto ha commentato:
“Ha ballato con scarpe ortopediche, forse scalza sarebbe stata meglio”.

Giudizi che hanno ferito la cantante, portandola a un lungo sfogo nel backstage, ripreso nel format Ballando Segreto su RaiPlay.

“Mi hanno tolto l’entusiasmo”

Durante la registrazione, Marcella si è lasciata andare a uno sfogo accorato:

“Mi hanno detto che sembravo ubriaca, una mamma alle feste dei bambini.
Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata. Mi hanno tolto l’entusiasmo.”

Ha poi accusato la giuria di avere pregiudizi nei suoi confronti:

“Non mi diverto perché non ho la gratificazione che mi merito.
Perché devo farmi giudicare da due che mi prendono in giro? Non c’è meritocrazia.”

Frecciata e gaffe con Barbara d’Urso

Nel suo sfogo, la cantante ha anche lanciato una frecciata a Barbara d’Urso, sua compagna di pista:

“Anche a lei si sono viste le mutande ma non le hanno detto nulla.
Lei è sempre ferma, io invece mi muovo, ballo. Sempre con me ce l’hanno.”

In un successivo video, diventato virale sui social, si vede Carmelita avvicinarsi alla cantante ed abbracciarla. “Sono stufa, qui danno dei 9 e 10 a gente che… ” – afferma Marcella che poi si gira e precisa. “I tuoi erano meritatissimi. Sono stufa io”.

Marcella ha chiuso con amarezza:

“Mi sento presa di mira. Mi viene voglia di smettere.”

Un clima teso dietro le quinte

Non è la prima volta che la cantante siciliana finisce nel mirino della giuria: già nella puntata d’esordio aveva ricevuto commenti ironici, poi ritrattati.
L’impressione è che la tensione tra Marcella Bella e i giudici possa diventare uno dei nodi centrali della nuova stagione di Ballando con le Stelle, tra emozioni, rivalità e televisioni parallele tra palco e retroscena.

