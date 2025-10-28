Rita De Crescenzo racconta a Belve l’abuso choc in stazione, Fagnani replica alle critiche

Rita De Crescenzo

Chi è Rita De Crescenzo e cosa ha raccontato a Francesca Fagnani?

Rita De Crescenzo, influencer e tiktoker tra le più seguite in Italia con oltre 2 milioni di follower, si è raccontata senza filtri nella prima puntata della sesta stagione di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, andato in onda martedì 28 ottobre. L’intervista, intensa e a tratti drammatica ma anche vivace, ha rivelato le ombre e le luci di una vita segnata da dolori, abusi e dipendenza da droghe, ma anche il desiderio di riscatto e rinascita grazie alla notorietà sui social.

“Sono passata dalle stalle alle stelle. Con me la gente ha visto che nella vita si può cambiare” – ha dichiarato la De Crescenzo a Fagnani. “Sto crescendo mentalmente, sto studiando, e vengono a farmi lezioni a casa”. Una testimonianza che ha alternato momenti di grande introspezione a gag e siparietti esilaranti, mostrando una personalità complessa e versatile.

‘Violentata da tre ragazzi di colore alla stazione’

Durante l’intervista, De Crescenzo ha ripercorso il suo passato difficile. “Che infanzia è stata la sua?” ha chiesto Fagnani. “Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni” – ha risposto la tiktoker. Ha raccontato inoltre il ricordo più doloroso: “Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta”.

Fagnani ha spiegato che il ragazzo con cui ha avuto il figlio è Ciro Marranzino, della famiglia Contini, che poco dopo il parto venne arrestato. “Non ho nulla a che vedere con la famiglia. Ero una bambina” spiega De Crescenzo. “È rimasta in rapporto con lui?” – insiste Fagnani. “Sì, siamo in buoni rapporti perché è il padre di mio figlio”.

L’influencer napoletana ha anche affrontato questioni legali delicate. Imputata per spaccio di droga nel 2017 e per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore, ha voluto chiarire la propria posizione: “Non ho mai spacciato”.

Rita De Crescenzo, dal sogno del cinema al siparietto sulla parentela con Massimo Ranieri

Non sono mancati momenti di leggerezza e sogni futuri. La tiktoker ha rivelato a Fagnani: “Il mio sogno è girare un film con Christian De Sica”. Una commedia ambientata a Napoli”. “Che trama immagina?” chiede Fagnani. “Immagino un bel film di Natale. Io sono una fan sfegatata di De Sica, da piccola ho visto tutti i suoi film”. L’intervista ha assunto contorni ancora più divertenti quando la tiktoker ha spiegato alla conduttrice di Belve la parentela con Massimo Ranieri. Anello di congiunzione sarebbe la nonna dell’influencer napoletana, “Giuseppa di Zazzariello”

Riguardo alla sua vita familiare, ha aggiunto: “A chi devo delle scuse? Ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni”. E parlando di politica e partecipazione civica, ha affermato: “Vorrei portare la gente del popolo a votare. Organizzerei dei pullman, andando casa per casa”. Nonostante il chiarimento di Fagnani che le ha ricordato che le circoscrizioni permettono il voto sotto casa, De Crescenzo ha ribadito la sua idea di coinvolgere direttamente le persone.

Il ruolo di Belve e l’immagine di Rita De Crescenzo

Il programma Belve ha offerto all’influencer uno spazio per raccontarsi a tutto tondo. In trasmissione si è definita ‘tiktokana’ (e non tiktoker) o ‘showget’ ed è stata protagonista di numerosi momenti esilaranti. “Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna”. La conduttrice Fagnani l’ha interrogata sul fenomeno delle imitazioni: “È molto imitata?”. “Sì, tanto. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare”, ha risposto l’ospite.

ECCO QUA IL PASSATO DIFFICILE DI RITA DE CRESCENZO A BELVEhttps://t.co/5sEY4x09oF — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) October 28, 2025

Francesca Fagnani replica alle critiche per l’intervista all’influencer

Il programma di Rai2, prodotto da Fremantle e giunto alla sesta stagione, conferma la sua missione di raccontare storie personali intense, offrendo al pubblico riflessioni su temi di resilienza e trasformazione. Francesca Fagnani ha replicato alle critiche social sull’ospitata a Rita De Crescenzo. “Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate. Non toglierei ma la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, generosa e non giudicante che io conosca”.