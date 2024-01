Grande Fratello, la sorpresa manda in tilt Beatrice Luzzi: scoppia in lacrime e chiede scusa

Gli inquilini del Grande Fratello che hanno varcato la porta rossa 4 mesi hanno ricevuto un’inaspettata sorpresa della produzione. Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Anita, Letizia, Grecia, Massimiliano, Paolo, Vittorio e Rosy hanno lasciato la casa per trascorrere un momento di relax in una spa.

Una sorpresa che però ha lasciato il segno su una delle inquiline della casa più spiata dagli italiani. Beatrice Luzzi è parsa subito a disagio ed al rientro nella casa del Grande Fratello è scoppiata in lacrime nel rivolgersi ai suoi familiari. “Vorrei rivolgere un appello alla mia famiglia e scusarmi per non essere stata con voi ed essere uscita per fare una cosa per la quale non avevo voce in capitolo” – ha riferito l’attrice che non riusciva a darsi pace. “Un conto è stare qui, un altro andare in una spa. Mi dispiace tanto”.

Nell’ascoltare la compagna di avventura, Fiordaliso ha provato a tranquillizzarla. “Loro sanno benissimo che sei qui e capiscono tutto. Sono stati anche loro volerti dentro la casa” – ha spiegato la cantante sottolineando che hanno fatto un bagno. “Non siamo andati mica in Puglia a ballare la tarantella. Perdonati, è la cosa giusta. Non hai festeggiato e non devi colpevolizzarti per questa uscita” – ha chiosato l’artista.