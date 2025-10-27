Belen si confessa a Belve e svela se ha ‘menato’ Stefano De Martino, la dipendenza di benzodiazepine

Belen Rodriguez a Belve

Belen racconta il suo mondo a Belve

La conduttrice Francesca Fagnani riapre le porte di Belve, il programma di Rai 2 giunto alla sesta stagione, con una prima puntata attesa il 28 ottobre in prima serata alle 21:20. Ospite principale, Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo svela lati inediti della sua personalità e della vita privata.

Cosa avrebbe voluto Belen nella sua carriera?

Fagnani domanda: «Nella tua vita professionale hai avuto tutto quello che meritavi?»

«Avrei meritato qualcosa in più», risponde Belen. Alla richiesta di specificare, la showgirl aggiunge: «Che mi facessero parlare». Un desiderio chiaro: essere ascoltata oltre la fama e i riflettori.

Il lato ironico e aggressivo della showgirl

Durante l’intervista emergono i tratti più provocatori di Belen. Sulle relazioni passate confessa: «Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più!».

Fagnani cerca di stemperare, ma Belen insiste, scherzando: «Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così!».

Amori, delusioni e relazioni passate

Sulle ragioni della fine con Stefano De Martino, Belen spiega: «Se una persona non entra nel profondo dell’altra, non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico».

Sulla sua storia d’amore più significativa: «Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo», rivela Belen.

Riguardo alla sua condizione sentimentale attuale, la showgirl conferma: «Continuo a essere single», ma scherza anche sul calendario sexy aggiornato a metà agosto.

Periodo difficile e lotta personale

Belen racconta momenti complessi della propria vita: «Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi… Sono finita in una clinica a curarmi».

Sulle dipendenze chiarisce: «Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato».

Trasgressioni e lato oscuro

Infine, alla domanda sulle trasgressioni, Belen mantiene un velo di mistero: «Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro».

Un’intervista che mostra il volto umano, ironico e fragile di una delle showgirl più famose d’Italia.