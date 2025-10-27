Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Belen si confessa a Belve e svela se ha ‘menato’ Stefano De Martino, la dipendenza di benzodiazepine

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 27 Ott, 2025 - ore: 20:14 #Belen Rodriguez, #Belve, #Stefano De Martino
Belen Rodriguez a BelveBelen Rodriguez a Belve

Belen racconta il suo mondo a Belve

La conduttrice Francesca Fagnani riapre le porte di Belve, il programma di Rai 2 giunto alla sesta stagione, con una prima puntata attesa il 28 ottobre in prima serata alle 21:20. Ospite principale, Belen Rodríguez, che in un’intervista a tutto campo svela lati inediti della sua personalità e della vita privata.

Cosa avrebbe voluto Belen nella sua carriera?

Fagnani domanda: «Nella tua vita professionale hai avuto tutto quello che meritavi?»

«Avrei meritato qualcosa in più», risponde Belen. Alla richiesta di specificare, la showgirl aggiunge: «Che mi facessero parlare». Un desiderio chiaro: essere ascoltata oltre la fama e i riflettori.

Il lato ironico e aggressivo della showgirl

Durante l’intervista emergono i tratti più provocatori di Belen. Sulle relazioni passate confessa: «Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più!».

Fagnani cerca di stemperare, ma Belen insiste, scherzando: «Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così!».

Amori, delusioni e relazioni passate

Sulle ragioni della fine con Stefano De Martino, Belen spiega: «Se una persona non entra nel profondo dell’altra, non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico».

Sulla sua storia d’amore più significativa: «Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo», rivela Belen.

Riguardo alla sua condizione sentimentale attuale, la showgirl conferma: «Continuo a essere single», ma scherza anche sul calendario sexy aggiornato a metà agosto.

Periodo difficile e lotta personale

Belen racconta momenti complessi della propria vita: «Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi… Sono finita in una clinica a curarmi».

Sulle dipendenze chiarisce: «Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato».

Trasgressioni e lato oscuro

Infine, alla domanda sulle trasgressioni, Belen mantiene un velo di mistero: «Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro».

Un’intervista che mostra il volto umano, ironico e fragile di una delle showgirl più famose d’Italia.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

‘L’ultima chiamata, la bastonata inaspettata’: Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco

Ott 26, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Chi è Laila Hasanovic: Jannik Sinner ufficializza la relazione a Vienna con dedica, il passato con l’ex pilota

Ott 26, 2025 Redazione
Gossip e TV

Evelina Sgarbi contro Sabrina Colle: ‘Non mi piace, strano che papà abbia cambiato idea sulle nozze’

Ott 26, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Belen si confessa a Belve e svela se ha ‘menato’ Stefano De Martino, la dipendenza di benzodiazepine

Attualità

La mamma di Pamela Genini: ‘Volevo solo prendere la cagnolina’, perché hanno chiamato i carabinieri

Sport

Juventus, Moggi sull’esonero di Tudor: ‘É una vittima’, e c’è chi sogna Klopp o Zidane

Economia

Affitti brevi, Giorgetti: ‘Airbnb ha distrutto il mercato’, la proposta dello sconto: a chi spetterebbe

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.