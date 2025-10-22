Rita De Crescenzo a Belve: il confronto tra la vulcanica tiktoker e Francesca Fagnani infiamma il web

Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo sbarca in Rai. Uno dei personaggi più discussi e divisivi del panorama social italiano sarà protagonista della nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2. La notizia è stata anticipata da Fanpage.it, che ha rivelato come la tiktoker napoletana sia attualmente impegnata nelle registrazioni negli studi Fabrizio Frizzi a Roma. Si tratta di una presenza destinata a far discutere, perché l’influencer è uno dei fenomeni mediatici più controversi degli ultimi anni.

“Mi tremano le gambe”: l’emozione di Rita prima dell’intervista

La conferma, arrivata indirettamente anche dai social della stessa Rita De Crescenzo, è stata accompagnata da un misto di emozione e paura. Su TikTok ha pubblicato un video in cui annuncia un “appuntamento importantissimo” a Roma, senza però specificare di cosa si trattasse. Poco dopo ha mostrato il pranzo nel ristorante Figo Talenti, vicino agli studi Rai, e infine l’ingresso in un’auto diretta alle registrazioni. In sottofondo, una scelta non casuale: Strada Facendo di Claudio Baglioni. La didascalia parlava chiaro: “Mi tremano le gambe”.

Parole che confermano quanto questo passaggio sul piccolo schermo rappresenti per lei un salto decisivo di carriera. Dopo aver dominato i social di TikTok con dirette quotidiane, balletti e sfoghi personali, Rita supera ora il confine tra viralità digitale e televisione nazionale.

Perché Francesca Fagnani l’ha voluta: un profilo da “belva” perfetta

Secondo Fanpage, la scelta di Francesca Fagnani non è affatto casuale. Belve è un format che ospita personaggi controversi, difficili da incasellare, capaci di dividere l’opinione pubblica. Rita De Crescenzo incarna esattamente tutto questo: un personaggio polarizzante, amato e odiato, iconico per alcuni, volgare per altri.

Dietro il fenomeno social, però, c’è una storia personale fatta di riscatto, errori, denunce e rinascita. Cresciuta nei quartieri popolari di Napoli, Rita ha spesso raccontato di aver vissuto un passato difficile, segnato da problemi familiari, economici e giudiziari. Proprio queste ombre biografiche saranno inevitabilmente al centro dell’intervista con Francesca Fagnani, nota per la sua conduzione diretta e priva di filtri.

Dai videoclip alle polemiche: il percorso mediatico di Rita

Negli ultimi anni Rita De Crescenzo è diventata un fenomeno di massa. Ma il suo percorso non è mai stato lineare. Il suo profilo TikTok conta milioni di visualizzazioni e una fanbase affezionata e trasversale. Tuttavia, altrettanti sono i detrattori che la accusano di promuovere modelli diseducativi, linguaggio volgare, ostentazione e contenuti al limite del buon gusto.

Tra le polemiche più note:

la festa abusiva a Roccaraso che scatenò l’indignazione generale;

la presunta candidatura politica mai confermata ma diffusa online;

lo scontro social con l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, che l’ha più volte denunciata;

i concerti improvvisati sui tetti e per strada con centinaia di persone;

Eppure, orfana per caso o strategia, Rita si è costruita un ruolo: quello della donna del popolo che non ha paura di mostrarsi per ciò che è. Amata o criticata, resta un fenomeno sociologico prima ancora che mediatico.

Il rischio televisivo

Per Rita De Crescenzo, Belve non sarà un’intervista come le altre. Sarà un banco di prova. Perché davanti a Francesca Fagnani non sono ammessi filtri, piagnistei e sceneggiate. Sarà messa di fronte alla sua storia, al suo passato giudiziario, alle sue responsabilità come madre e personaggio pubblico, alle critiche su ciò che rappresenta per i giovani sui social.

La Fagnani è nota per non risparmiare nessuno: chi entra nel suo studio sa che ne uscirà inevitabilmente cambiato, spesso ferito, a volte rinato. L’influencer è già stata protagonista di numerose ospitate televisive ma la sensazione è che questa volta il botta e risposta lascerà il segno.