Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

‘L’ultima chiamata, la bastonata inaspettata’: Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 26 Ott, 2025 - ore: 23:36 #Diego Abatantuono, #Domenica In, #Mauro Di Francesco
Diego Abatantuono ricorda Mauro Di FrancescoDiego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco

Un’amicizia lunga 55 anni tra teatro e ricordi

Diego Abatantuono a Domenica In con Mara Venier ricorda con profonda emozione Mauro Di Francesco, scomparso ieri. “Ho passato con Mauro 55 anni, l’ho incontrato quando lavoravo al Derby, avevo 15 anni. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo sanno: non stavi mai del tutto tranquillo, quando c’era lui poteva succedere di tutto”, racconta l’attore, sottolineando il legame speciale che lo univa a Di Francesco.

Abatantuono ripercorre i momenti più intensi e divertenti del passato, guardando le foto del Derby che lo ritraggono con Faletti, Boldi, Porcaro e naturalmente Di Francesco: “È un po’ dura vedere queste cose”.

L’ultima chiamata e l’entusiasmo per i nuovi progetti

L’attore racconta anche gli ultimi mesi del collega: “Con Maurino c’era una particolare amicizia durata negli anni. Si era dovuto operare, ma si era ripreso: era tutto gasato, entusiasta, perché gli avevano dato la gestione di un teatrino, non so dove, ma poi succedono le cose più impensate”.

La notizia della scomparsa è arrivata tramite la moglie di Di Francesco: “Tutti sanno che io faccio tardi, ed era tardi. La prima telefonata che ha fatto l’ha fatta a me. Appena ho visto il numero e il suo nome ho pensato che fosse successo qualcosa, è stata una bastonata”, confessa Abatantuono, visibilmente commosso.

Un mese fa stava benissimo

Diego Abatantuono racconta anche l’ultima conversazione con Mauro Di Francesco: “L’ultima volta l’ho sentito un mese fa, stava benissimo, si era messo a posto, aveva trovato la misura ultimamente… Il trapianto di fegato era andato bene”. L’attore ricorda l’entusiasmo dell’amico per la vita e i nuovi progetti, sottolineando quanto fosse un compagno imprevedibile e brillante.

“Era tutto gasato, gli avevano dato la gestione di un teatrino. Vabbè, cacchio, dai, non so cosa dire…”, conclude Abatantuono, con la voce rotta dall’emozione, ricordando un amico capace di trasformare ogni incontro in un momento unico e memorabile.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Chi è Laila Hasanovic: Jannik Sinner ufficializza la relazione a Vienna con dedica, il passato con l’ex pilota

Ott 26, 2025 Redazione
Gossip e TV

Evelina Sgarbi contro Sabrina Colle: ‘Non mi piace, strano che papà abbia cambiato idea sulle nozze’

Ott 26, 2025 Redazione
Gossip e TV

Stefano De Martino, primo Telegatto e retroscena di Affari Tuoi: ‘Gerry fa qualche spettatore in più’

Ott 25, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

‘L’ultima chiamata, la bastonata inaspettata’: Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco

Sport

Pagelle Salernitana–Casertana 2-1: Golemic gladiatore, Villa ancora decisivo

Gossip e TV

Chi è Laila Hasanovic: Jannik Sinner ufficializza la relazione a Vienna con dedica, il passato con l’ex pilota

Attualità

Fiorenzuola d’Arda: 32enne accoltellato in strada dall’ex della compagna, aggressore trovato carbonizzato

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.