Uomini e Donne anticipazioni, Agnese Di Pasquale e Roberto Priolo arrivano a una decisione

Agnese De Pasquale

Uomini e Donne, la registrazione di lunedì 17 novembre

Come riportato nelle anticipazioni diffuse oggi dal blogger Lorenzo Pugnaloni, lunedì 17 novembre, la nuova registrazione di Uomini e Donne ha regalato una puntata carica di colpi di scena, emozioni e inevitabili tensioni in studio. Le prime informazioni delineano una puntata molto movimentata, soprattutto per il parterre Over.

Gemma Galgani, arriva un corteggiatore più giovane

Le registrazioni si aprono con un momento che ha lasciato tutti stupiti: per Gemma Galgani scende un nuovo corteggiatore, un uomo intorno ai sessant’anni.

La dama torinese, come di consueto, si mostra sorpresa e sinceramente emozionata:

“Non me l’aspettavo, davvero. È bello vedere che qualcuno abbia ancora voglia di conoscermi”, avrebbe detto sorridendo.

Accanto a lei, immancabile, Tina Cipollari, che ha ironizzato sull’età del nuovo arrivato, sottolineando con la sua solita verve:

“Gemma, ma ora ti arrivano pure i giovanotti! A momenti hanno meno anni dei tuoi capelli!”

Una battuta che ha acceso l’ironia dello studio e, come sempre, le reazioni divertite di Gemma.

Agnese e Roberto: perché lasciano insieme il programma?

La parte centrale della registrazione è stata dominata da Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, che dopo settimane di discussioni, incomprensioni e chiarimenti, hanno confermato quanto già trapelato dalle anticipazioni: i due hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme.

Il loro è stato uno dei momenti più coinvolgenti della puntata, celebrato da un lungo applauso e da una sincera commozione in studio.

Agnese, 42 anni, originaria di Modena e oggi residente a Milano, è una delle dame più strutturate del parterre Over: assistente sociale, impiegata in una scuola dell’infanzia, madre di due figli, con un master in criminologia e il sogno – come aveva raccontato al magazine ufficiale – di diventare direttrice di un istituto penitenziario.

Sul suo percorso sentimentale nel programma, aveva spiegato:

“Sono qui per trovare un uomo di valore. Voglio una relazione sana, un progetto comune. Ho bisogno di qualcuno con cui costruire, non solo di avventure passeggere.”

Negli ultimi tempi si era avvicinata al cavaliere Federico Mastrostefano, con cui c’era stato anche un bacio, ma la frequentazione era crollata dopo pochi giorni. Mastrostefano, infatti, aveva ammesso:

“Agnese è una bella donna, ma non sento una vera attrazione.”

Un’ammissione che aveva lasciato la dama profondamente delusa.

Con Roberto, invece, sembra avere trovato non solo un’intesa, ma anche una direzione chiara. La loro uscita insieme è stata accolta da tutto lo studio con grande calore.

Agnese Di Pasquale ha lasciato il programma con Roberto

Mastrostefano tra Emanuela e Marta: perché scoppia il caos?

La registrazione è proseguita con un momento di forte tensione: Mastrostefano è al centro di un nuovo triangolo, e lo studio reagisce in modo piuttosto acceso.

Il motivo?

Pur avendo iniziato una conoscenza con Emanuela, il cavaliere ha contemporaneamente chiesto di vedere altre dame, tra cui Marta.

Emanuela, profondamente contrariata, avrebbe sbottato mentre l’ex tronista ha provato a spiegare i motivi che l’hanno portato ad avere altre frequentazioni-

La situazione resta sospesa: non è ancora chiaro se Emanuela deciderà di chiudere definitivamente con lui.

Lucia dice no: perché rifiuta il nuovo cavaliere?

Piccolo spazio anche per Lucia, per la quale era sceso un signore interessato a conoscerla.

Nonostante le buone premesse, l’imprenditrice milanese ha scelto di non tenerlo.