Barbara d’Urso arrabbiata dopo lo spareggio a Ballando con le stelle: ‘Non aveva le scarpe da ballo’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 17 Nov, 2025 - ore: 22:52 #Ballando con le stelle, #Barbara D’Urso
Barbara d'Urso e Pasquale La RoccaBarbara d'Urso con Pasquale La Rocca

Barbara d’Urso, dalla vetta della classifica dopo i tesoretti allo spareggio per il bonus a Ballando con le stelle

Non c’è pace per Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: anche dopo una puntata da protagonista assoluta, la conduttrice si è ritrovata ancora una volta davanti a un ostacolo imprevisto. Sabato scorso Barbara aveva conquistato il punteggio più alto, raggiungendo la vetta della classifica grazie anche ai tesoretti assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra. Ma, a differenza di quanto accaduto ai colleghi nelle puntate precedenti, quei punti non le sono bastati per assicurarsi la vittoria finale.

Poco prima del saluto al pubblico, infatti, Milly Carlucci ha annunciato a sorpresa un “spareggio verso l’alto”:

“Queste sono le coppie meglio classificate. Ora lo spareggio servirà per attribuire 30 punti al primo, 20 al secondo e 10 al terzo. E dovete ballare adesso, subito.”

Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, compresa la d’Urso, che non si aspettava minimamente una nuova esibizione.

Rossella Erra: “Era arrabbiata, non aveva le scarpe giuste”

Nell’ultima puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo ha affrontato l’argomento e ha chiesto ai suoi ospiti se Barbara si fosse innervosita. Rossella Erra ha confermato:

“È uscita dallo studio non felice e forse un po’ arrabbiata. Le abbiamo detto: ‘Togliti le scarpe!’, perché aveva un tacco 14, altissimo per una bachata. Non si aspettava lo spareggio e non aveva le scarpe da ballo. È stata presa in contropiede.”

Todaro: “Era prima in classifica, lo spareggio non se lo aspettava”

Anche Raimondo Todaro ha spiegato la dinamica:

“Lei era prima grazie al tesoretto e pensava fosse finita. Di solito lo spareggio è per l’eliminazione. Ma con il ritiro di Francesca Fialdini hanno cambiato tutto. E Barbara non aveva un look adatto per un ballo improvvisato.”

Una concorrente super rigorosa, ma lontana dalle ospitate… per ora

La d’Urso sta vivendo questa esperienza con grande serietà: si allena tutti i giorni con Pasquale La Rocca e in pista è sempre impeccabile. A differenza di altri concorrenti, però, non ha ancora accettato inviti in altri programmi Rai.

La situazione potrebbe cambiare presto: durante l’edizione del 1° novembre de La Vita in Diretta, Barbara aveva promesso a Matano:

“Entro la fine di Ballando verrò da te. E ti porto anche la pizza con la scarola.”

Secondo quanto anticipato dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi Dice, la presenza della conduttrice a Domenica In è ormai confermata, anche se la data non è stata ancora decisa:

“La concorrente di Ballando arriva da Mara Venier. Finora ha evitato le ospitate per concentrarsi sulla gara. Ma ha accettato l’invito dell’amica Mara.”

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

