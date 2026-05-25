Domenica In, Teo Mammucari sparisce dal finale senza spiegazioni: il dettaglio che alimenta i dubbi sul suo futuro

Teo Mammucari

Il gioco è andato regolarmente in onda ma il conduttore non è apparso in studio né è stato citato da Mara Venier: torna il dibattito sul ruolo avuto in stagione

Una presenza annunciata, una grafica rimasta al suo posto e un’assenza che il pubblico ha notato immediatamente.

Nella penultima puntata stagionale di Domenica In andata in onda su Rai1, il momento conclusivo del programma ha lasciato spazio a un piccolo caso televisivo: Teo Mammucari non è apparso in studio, nonostante fosse previsto il segmento legato al suo gioco.

E soprattutto, a colpire molti spettatori, è stata un’altra cosa: nessuna spiegazione ufficiale in diretta.

Il gioco va in onda ma senza Mammucari

Nel finale della trasmissione il tradizionale spazio dedicato a “La cassaforte di Teo” è stato comunque proposto.

A gestire il blocco finale è stata direttamente Mara Venier, affiancata in studio da Tommaso Cerno e Enzo Miccio.

Sul led e nella grafica il riferimento al gioco di Mammucari è rimasto visibile.

Ma del conduttore nessuna traccia.

Nessun collegamento, nessun saluto, nessun riferimento durante la chiusura della puntata.

Una stagione che aveva già mostrato qualche difficoltà

L’assenza ha immediatamente acceso domande perché il percorso di Mammucari nel programma non è stato lineare.

Il suo ingresso nel cast fisso del contenitore domenicale era stato accolto come una delle novità principali della stagione.

Nel corso dei mesi però il suo spazio è apparso progressivamente ridotto.

Tra gli episodi più commentati c’era stato anche il cosiddetto caso Peppe Iodice, che aveva alimentato discussioni sul clima in studio e sul rapporto con il resto del cast.

Dopo quel momento, la presenza del conduttore si era concentrata quasi esclusivamente sul segmento finale del gioco.

Nessuna spiegazione ufficiale e occhi puntati sull’ultima puntata

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sull’assenza di Mammucari.

Per questo ogni interpretazione resta nel campo delle ipotesi.

L’attenzione si sposta ora sull’ultima puntata stagionale prevista per il prossimo fine settimana.

Sarà quello il momento in cui capire se si è trattato soltanto di una scelta organizzativa o di un segnale in vista della prossima stagione.

E sul futuro di Domenica In restano domande aperte

Intanto resta aperto anche il tema del futuro della trasmissione.

Nelle scorse settimane Mara Venier aveva spiegato pubblicamente di stare riflettendo sul proprio coinvolgimento per il prossimo anno.

Pur confermando di aver ricevuto la richiesta della Rai di restare, aveva anche sottolineato la necessità di ripensare e rinnovare il programma.

Tra struttura, volti e impostazione, la sensazione è che l’ultima puntata possa dire qualcosa in più.

E l’assenza improvvisa di Mammucari rischia di essere solo il primo indizio.