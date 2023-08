Belen Rodriguez replica al gossip con Lorenzoni con fotogallery e sarcasmo: ‘L’ultima di 10 anni fa’

Sono ormai diverse settimane che Belen Rodriguez si trova al centro del gossip per il presunto flirt con un imprenditgore. “Dopo le notizie circolate nelle ultime settimane sulla fine del matrimonio con l’ormai ex marito Stefano De Martino ecco che sono stati molti a parlare di un nuovo amore per la showgirl argentina“.

Belen Rodriguez ha condiviso dieci scatti con Elio Lorenzoni: ‘Adesso scatenatevi, l’ultima è di dieci anni’

Nello specifico la Rodriguez sembrerebbe aver ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore Elio Lorenzoni . E proprio nelle scorse ore la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla questione pubblicando una serie di fotografie insieme al presunto nuovo fidanzato. E in alcune di queste si tengono addirittura per mano.

Ma tra gli scatti è anche presente una fotografia di 10 anni fa in cui la presunta coppia si mostra insieme. Belen come didascalia alle fotografie ha scritto “1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa……”. Molti adesso si stanno ponendo delle domande. E di preciso si stanno domandando se questo è stato un modo per voler ufficializzare la nuova storia d’amore.

Oppure un modo per mettere a tacere ogni gossip facendo notare che in realtà lei ed Elio sono legati da una lunga e profonda amicizia. Al momento purtroppo dare una risposta a tale domanda non è possibile, per cui non ci rimane che attendere.