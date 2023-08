Belen, dalle foto a cavallo con Elio Lorenzoni alla replica social: ‘Non sei me’

Le recenti immagini di Belen Rodriguez a cavallo con l’imprenditore Elio Lorenzoni, hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan della show girl. La coppia è stata paparazzata dalla rivista Grand Hotel con le foto che hanno fatto il giro del web.

Belen Rodriguez esce allo scoperto con Elio Lorenzoni: le foto sfocate a cavallo

Scatti sfocati che hanno infiammato il gossip riguardo la sua presunta vicinanza all’imprenditore dopo la separazione da Stefano De Martino, Belen ha risposto con determinazione.

Attraverso una storia su Instagram, Belen ha scelto di affrontare le critiche e i pareri non richiesti. Con frasi come “Se fossi in te…Non sei me”, ha messo in chiaro che le opinioni non richieste non trovano spazio nella sua vita. Questo messaggio sembra essere una risposta alle chiacchiere che circondano la sua vita privata.

La show girl replica su Instagram Stories sulle ‘opinioni non richieste’

Il suo post ha catturato l’attenzione e ha generato un ulteriore dibattito online. Questo scambio riflette l’attenzione mediatica che circonda Belen dopo la sua separazione da Stefano De Martino.

“Nonostante le distanze sociali tra loro durante l’estate, si vocifera che entrambi potrebbero rivelare la propria verità nella prossima stagione di “Belve,” ma per ora, rimane un mistero“.

La reazione di Belen ai commenti non richiesti si è trasformata in un messaggio forte e chiaro, gettando luce sulla sua vita dopo la separazione e suscitando l’interesse del pubblico per i futuri sviluppi.