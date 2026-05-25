Natalia Estrada riappare in tv e sorprende Pieraccioni: il dettaglio sui suoi puledri emoziona il pubblico

Sorpresa di Natalia Estrada a Leonardo Pieraccioni a Che tempo che fa

L’ex volto amatissimo della televisione torna in video a Che tempo che fa per celebrare i 30 anni de Il Ciclone: ‘Non è stato un film, è stato un fenomeno’

Per anni il suo volto è stato tra i più riconoscibili della televisione italiana, poi la scelta di cambiare completamente vita e allontanarsi dai riflettori. Per questo il suo ritorno in video non è passato inosservato.

Natalia Estrada è riapparsa a sorpresa nel corso della puntata di Che tempo che fa andata in onda sul Nove, regalando uno dei momenti più commentati della serata.

L’occasione era speciale: celebrare i 30 anni de Il Ciclone insieme al regista e protagonista Leonardo Pieraccioni.

Il videomessaggio che nessuno si aspettava

Durante l’intervista in studio, Fabio Fazio ha sorpreso Pieraccioni mandando in onda un videomessaggio registrato da Natalia Estrada.

Per il pubblico è stato un momento inatteso anche perché l’attrice appare raramente in televisione.

Nel suo intervento ha ricordato con affetto il film che contribuì a renderla uno dei volti più popolari degli anni Novanta.

“Io dico sempre che Il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti”, ha raccontato.

Poi ha aggiunto una riflessione che racconta bene il rapporto rimasto con quell’esperienza: “È stato un tornado che ci ha preso tutti e continua ancora oggi nonostante siano passati trent’anni”.

Il dettaglio sui puledri che ha colpito tutti

Tra i passaggi che hanno attirato di più l’attenzione ce n’è stato uno molto personale.

Natalia Estrada ha spiegato di aver completamente cambiato vita negli anni successivi al successo televisivo e cinematografico.

Ma ha confessato che qualcosa di quel periodo è rimasto con lei.

Ha raccontato infatti che due puledri allevati da lei portano i nomi di Penelope e Selvaggia, un richiamo evidente ai personaggi e all’universo del film.

Una frase semplice che in studio ha provocato sorrisi e che ha restituito il legame emotivo rimasto intatto.

Il ricordo di Pieraccioni e il retroscena sul copione

Dopo il videomessaggio, Leonardo Pieraccioni ha condiviso un ricordo legato proprio alla scelta di Natalia per il cast.

Il regista ha raccontato che normalmente gli attori si prendono giorni per leggere una sceneggiatura.

Con lei invece accadde qualcosa di diverso.

Ha spiegato di averle consegnato il copione mentre stava andando in aeroporto e che poco dopo ricevette una telefonata.

Secondo il racconto di Pieraccioni, Natalia lo avrebbe letto direttamente in taxi e gli avrebbe dato subito una risposta piena di entusiasmo.

Dove è stata Natalia Estrada in questi anni

Negli ultimi anni Natalia Estrada ha scelto una vita molto distante dalla televisione.

Le sue apparizioni pubbliche sono diventate rarissime e si sono limitate a poche interviste e interventi legati ai progetti che porta avanti oggi.

Per questo il ritorno, anche se attraverso un videomessaggio, ha avuto il sapore di una piccola reunion per una generazione cresciuta tra cinema e programmi tv degli anni Novanta.

E alla fine forse il punto non è stato soltanto rivederla.

Ma accorgersi che, dopo trent’anni, Il Ciclone continua ancora a essere una parte della sua storia.