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Bimbo di 3 anni travolto dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri: la madre incinta accusa un malore

DiRedazione

Pubblicato: 25 Mag, 2026 - ore: 08:45 #bambino, #incidente, #Nurri, #trattore
Tragedia a Nurri, bimbo muore travolto dla trattatoreTragedia a Nurri, bimbo muore travolto dla trattatore

Il piccolo Lorenzo Spano è morto dopo il drammatico incidente in località Guzzini

Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio di domenica la comunità di Nurri, nel Sarcidano. Un bambino di 3 anni, Lorenzo Spano, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto nelle campagne in località Guzzini.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il piccolo sarebbe stato accidentalmente travolto da un trattore condotto dal padre Stefano durante attività agricole.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30.

I soccorsi e i tentativi disperati di salvare il bambino

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso, ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime.

I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’incidente, ma le ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita.

Anche l’intervento dell’elicottero sanitario non ha potuto cambiare l’esito della tragedia.

Il malore della madre in attesa del secondo figlio

Momenti drammatici anche per la famiglia.

La madre del piccolo, Manuela, che secondo quanto emerso sarebbe in attesa del secondo figlio, è stata colta da malore dopo aver appreso quanto accaduto ed è stata assistita sul posto.

Il padre, sotto choc, è rimasto a lungo insieme ai soccorritori durante le operazioni.

Indagini aperte per chiarire la dinamica

Dopo l’intervento di emergenza sono iniziati gli accertamenti.

I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Isili, insieme ai carabinieri della stazione locale, stanno lavorando per ricostruire con precisione posizione del mezzo, movimenti e circostanze che hanno preceduto l’impatto.

In questa fase nessuna ipotesi viene esclusa e gli approfondimenti serviranno a definire l’esatta sequenza dei fatti.

Una comunità sotto choc

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il Sarcidano generando dolore e incredulità.

Nurri si è stretta attorno alla famiglia in ore segnate da sgomento e silenzio.

Una tragedia che ha interrotto una giornata qualunque e che ora lascia una comunità in attesa di comprendere come sia potuto accadere.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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