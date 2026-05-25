Bimbo di 3 anni travolto dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri: la madre incinta accusa un malore

Il piccolo Lorenzo Spano è morto dopo il drammatico incidente in località Guzzini
Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio di domenica la comunità di Nurri, nel Sarcidano. Un bambino di 3 anni, Lorenzo Spano, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto nelle campagne in località Guzzini.
Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il piccolo sarebbe stato accidentalmente travolto da un trattore condotto dal padre Stefano durante attività agricole.
L’allarme è scattato intorno alle 15.30.
I soccorsi e i tentativi disperati di salvare il bambino
Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso, ai vigili del fuoco e ai carabinieri.
Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime.
I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’incidente, ma le ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita.
Anche l’intervento dell’elicottero sanitario non ha potuto cambiare l’esito della tragedia.
Il malore della madre in attesa del secondo figlio
Momenti drammatici anche per la famiglia.
La madre del piccolo, Manuela, che secondo quanto emerso sarebbe in attesa del secondo figlio, è stata colta da malore dopo aver appreso quanto accaduto ed è stata assistita sul posto.
Il padre, sotto choc, è rimasto a lungo insieme ai soccorritori durante le operazioni.
Indagini aperte per chiarire la dinamica
Dopo l’intervento di emergenza sono iniziati gli accertamenti.
I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Isili, insieme ai carabinieri della stazione locale, stanno lavorando per ricostruire con precisione posizione del mezzo, movimenti e circostanze che hanno preceduto l’impatto.
In questa fase nessuna ipotesi viene esclusa e gli approfondimenti serviranno a definire l’esatta sequenza dei fatti.
Una comunità sotto choc
La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il Sarcidano generando dolore e incredulità.
Nurri si è stretta attorno alla famiglia in ore segnate da sgomento e silenzio.
Una tragedia che ha interrotto una giornata qualunque e che ora lascia una comunità in attesa di comprendere come sia potuto accadere.