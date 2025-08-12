Notizie Audaci

Belen Rodriguez scoppia la passione in Sardegna, bacio e nuova fiamma: chi è

Pubblicato: 12 Ago, 2025 - ore: 23:57
Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso, e forse anche l’amore. Durante una vacanza in Sardegna, la showgirl argentina è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio appassionato in mare con un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo: Nicolò.

Gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, mostrano i due in atteggiamenti teneri e complici, immersi nelle acque cristalline della Costa Smeralda. Il bacio immortalato dai fotografi non lascia spazio a dubbi sull’intesa tra i due.

Dalla serenità alla passione

Fino a poco tempo fa, Belen aveva dichiarato di essere single e di aver trovato un nuovo equilibrio personale, lontano da relazioni complicate. In un’intervista recente aveva raccontato: “Sono single e casta. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre”.

Aveva anche descritto l’uomo dei suoi sogni: intelligente, sensibile e non egocentrico. Ora i fan si chiedono se Nicolò corrisponda a quel ritratto ideale.

Un’estate di rinascita

Belen sta trascorrendo l’estate in Sardegna con i figli, Santiago e Luna Marì, e alcune amiche. Queste vacanze rappresentano per lei un momento di rinascita, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Non sono mancati momenti di tensione come la vicenda della lite al vetriolo con il benzinaio.

Proprio De Martino, nel frattempo, è stato visto a Porto Cervo con la nuova compagna Caroline Tronelli. I due, a quanto pare, fanno sul serio e potrebbero già pensare alla convivenza.

Nuovo amore o avventura estiva?

Al momento, Belen non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura del rapporto con Nicolò. Potrebbe trattarsi di un nuovo inizio o semplicemente di un flirt estivo.

Quel che è certo è che la showgirl, tra mare turchese e sorrisi ritrovati, appare serena e radiosa, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

