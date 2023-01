Belen Rodriguez: ‘Fu Stefano a lasciarmi’, la show girl svela il lieto fine dei sogni tra sentimenti e aborti

“Fu Stefano a lasciarmi”. Belen Rodriguez si è raccontata senza filtri al settimanale F soffermandosi sugli aspetti più intimi della sua vita privata. Il tira e molla con Stefano De Martino, le fragilità e il dolore per gli aborti.

Belen su De Martino: ‘Ho sofferto tantissimo per Stefano, sembro forte ma nel privato sono una cucciola’

Con l’ex ballerino di Amici ad inizio 2022 c’è stato il secondo ritorno di fiamma dopo la separazione nel 2015 e il tentativo di tornare insieme nel 2019 prima della parentesi Antonino Spinalbese, padre di Luna Mari. “Ho sofferto tantissimo per Stefano, sembro forte perché indosso una corazza per affrontare questo mondo ma nel privato sono molto cucciola” – ha spiegato la show girl che ha sposato il conduttore di Stasera tutto è possibile nel 2013.

“Quando ci siamo messi insieme eravamo due pischelli. Lui aveva 26 anni e io 22 ed eravamo già famosi… Siamo entrati in un meccanismo di cui non avevamo idea e nella coppia non eravamo in due perché ogni giorno avevamo i paparazzi sotto casa” – ha aggiunto precisando di essere entrata in un morboso tunnel di predatori. “Lasciarci era la cosa più naturale che potesse accadere”.

Il ‘flop’ del primo ritorno di fiamma con l’ex ballerino: ‘Non volevo più soffrire’

Due anni prima era nato Santiago... Nel 2019 provano a riavvolgere il nastro ed a superare le spigolature che avevano determinato la fine della relazione. “Nel mio caso, devo dire, i rapporti sono complicati soprattutto per come sono io: molto esigente”. Non andò bene e questa volta per Belen la porta sembrava definitivamente chiusa. “Non volevo più soffrire”.

L’argentina conosce Antonino Spinalbese e diventa mamma per la seconda volta. “Fare un figlio con un altro ancora, era un tabù nel mondo della tv in Italia. Avrei potuto smettere di lavorare completamente, invece, dire la verità mi ha portato comprensione da parte delle persone”.

La nuova svolta dopo la relazione con Spinalbese: ‘Mi piacerebbe rimanere con Stefano per sempre

All’inizio dello scorso anno Stefano De Martino è tornato nella sua vita. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine… ma io sono super esigente” – ha riferito Belen Rodriguez sottolineando di essere rimasta sorpresa dal rapporto che si è creato tra l’ex ballerino e Luna Mari. “Adora la piccolina”.

Amore ma anche la sofferenza per aver perso tre creature che portava in grembo. “Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna. Lì per lì ne ho sofferto ma poi ne ho avuti altri ed ora non ho dolori e rimpianti. “