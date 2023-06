Belen Rodriguez, verso l’addio a Tu si que vales dopo 9 anni: show girl senza programmi, ipotesi Rai

Presenza fissa di Tu si que vales fin dalla prima edizione, Belen Rodriguez avrebbe deciso di lasciare il talent show di Canale 5 dopo 9 anni. Le registrazioni del programma partiranno a metà luglio ma dopo nove anni la show girl non dovrebbe essere al tavolo della conduzione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Belen Rodriguez avrebbe deciso di lasciare Tu si que vales, a Le Iene la show girl sostituirà da Veronica Gentili

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia sarebbe stata l’argentina a lasciare Tu si que vales. Una scelta che rischia di far restare la partner di Stefano De Martino senza programmi su Mediaset visto che Davide Parenti, con il quale è stata avvistata nei giorni scorsi, non l’avrebbe riconfermata a Le Iene. La conduzione del programma di Italia 1 dovrebbe essere affidata a Veronica Gentili.

L’argentina sarà protagonista di Celebrity Hunted con la sorella Cecilia, i fan sognano di vederla in Rai con Stefano

E Belen Rodriguez? Sarà protagonista con la sorella Cecilia Rodriguez del realitythriller Celebrity Hunted 4 nel 2024. Non è da escludere che possano aprirsi per l’argentina le porte della Rai... In molti sognano di vederla in un programma con Stefano De Martino.