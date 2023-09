Belen vola sulle Dolomiti in parapendio durante la vacanza da favola con Elio Lorenzoni (VIDEO)

Dopo il post criptico condiviso su Instagram qualche giorno fa, Belen Rodriguez è uscita definitivamente allo scoperto con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, relax nel resort di lusso sulle Dolomiti

La show girl sta trascorrendo qualche giorno di relax sulle Dolomiti, a Pinzolo in Val Rendena, nel lussuoso resort Royal Pool e Spa Suite dove trascorrere una notte costa 3180 euro. Tra massaggi rilassanti, saune, idromassaggio Jacuzzi e lettini per trattamenti la coppia, sempre più affiatata, è ‘fuggita’ per qualche giorno dal caos della città concedendosi anche avventurosi momenti come documentato da una Stories che Belen Rodriguez ha condiviso in Stories sul profilo social.

Il volo in parapendio della show girl: ‘Lui è bravo ma non mi fa fare i selfie’

“Lui è molto bravo a guidare ma però non mi fa fare i selfie. Non posso non avere questo momento nella galleria. Ti ho detto che facevo quello che volevo, se fosse stato per te… Bisogna essere tenaci nella vita” – ha scherzosamente affermato l’argentina mentre volava in parapendio con l’istruttore, Piero Franchini, dell’agenzia specializzata Wings2fly.