Bianca Balti in lacrime denuncia l’Iran: ‘Uccidono i civili per strada e negli ospedali’

Il commosso appello di Bianca Balti per l'Iran

Il commovente appello della modella

Seduta su una scalinata, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, Bianca Balti ha scelto di trasformare un momento privato in un atto pubblico di denuncia. La top model italiana ha pubblicato sui suoi profili social un video-appello per raccontare il dramma dei civili uccisi in Iran, affidandosi alle parole di una donna che vive sulla propria pelle quella tragedia.

Indossa una maglietta bianca, un cardigan grigio, è appena uscita dallo studio dell’oculista a Los Angeles. Ma il suo volto tradisce uno shock profondo. A scuoterla è stato l’incontro con la segretaria iraniana che solitamente l’aiuta con alcune pratiche amministrative: una donna che, senza sapere di parlare con una delle modelle più seguite al mondo, le ha chiesto una sola cosa: raccontare quello che sta accadendo nel suo Paese.

“Se scendi in strada ti uccidono”: il racconto che scuote Balti

Nel video, Bianca Balti non nasconde la commozione. «È incredibile quello che sta succedendo», dice con le lacrime agli occhi. Poi riporta le parole ascoltate pochi minuti prima: «Se scendi in strada ti colpiscono e ti uccidono a colpi d’arma da fuoco. Se finisci in ospedale ferito, vengono a spararti lì. Ti ammazzano direttamente».

Un racconto crudo, diretto, che la modella definisce “straziante”. Non un’analisi geopolitica, ma la testimonianza di una violenza sistematica che colpisce la popolazione civile. «È importante dare voce e raccontarlo», sottolinea Balti, spiegando perché ha deciso di accendere la fotocamera e parlare a milioni di persone.

L’appello sui social: “Documentare è l’unica arma”

La donna iraniana non sapeva che Bianca Balti possiede profili social seguiti da milioni di follower in tutto il mondo. Proprio questa consapevolezza ha spinto la modella a non restare in silenzio. Appena uscita dallo studio medico, si è seduta sui gradini e ha iniziato a registrare.

«Mi ha pregata di raccontare quello che sta succedendo», spiega Balti. Un gesto semplice, ma dal peso enorme: usare la propria visibilità per rompere il silenzio su una repressione che, secondo le testimonianze, non risparmia nessuno, nemmeno i feriti.

Bianca Balti e il ruolo delle celebrità nei conflitti globali

Non è la prima volta che figure pubbliche scelgono di intervenire su temi internazionali, ma l’intervento di Bianca Balti colpisce per il tono intimo e non costruito. Non ci sono slogan, né dichiarazioni preparate: solo una donna visibilmente scossa che sente il dovere morale di farsi megafono di chi non può parlare.

In un’epoca in cui le immagini viaggiano più veloci delle notizie ufficiali, il messaggio di Balti si inserisce in quel filone di attivismo digitale che punta a documentare, condividere e mantenere viva l’attenzione internazionale.

Un video che diventa testimonianza

Il filmato ha rapidamente iniziato a circolare, raccogliendo commenti, condivisioni e messaggi di sostegno. Molti utenti hanno ringraziato la modella per aver scelto di usare la sua voce non per promuovere se stessa, ma per denunciare una tragedia umanitaria.

«Questo è quello che sta accadendo in quel Paese in questo momento», ripete Balti. Una frase semplice, ma che pesa come un atto d’accusa. Perché, come sottolinea lei stessa, raccontare è il primo passo per non rendere invisibili le vittime.