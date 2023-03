Bianca Balti a Belve: ‘Un bacio si trasformò in violenza a un rave’, la reazione dopo aver rivisto l’uomo

Violenze subite e dipendenze Bianca Balti si è raccontata senza filtri a Belve, condotto da Francesca Fagnani e in onda martedì 7 marzo su Rai 2.

Bianca Balti ha parlato per la prima volta a Belve di due episodi di violenza subiti quando era adolescente

Alcuni passaggi delle dichiarazioni rilasciati dalla top model sono state pubblicate su Rai Play. Per la prima volta ha parlato di due episodi di abusi subiti in giovanissima età dei quali non aveva parlato neanche con la famiglia. Ha riavvolto il nastro ed ha raccontato un episodio verificatosi quando aveva quasi 18 anni e si trovava a un rave party offuscata dai fumi dell’alcol. “Non ero lucida, era una situazione di stato di ebbrezza” – ha precisato Bianca Balti.

Aveva appena conosciuto un ragazzo con il quale si era scambiata un bacio che non immaginava fosse il preludio di qualcosa che l’ha segnata e che per lungo tempo ha tenuto per sé. “Era un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e mi piaceva. Un bacio si è trasformato in una violenza“. – ha aggiunto la 38enne top model.

Bianca Balti ha spiegato che ha cercato a lungo quel ragazzo per “normalizzare” quel doloroso evento: “Per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro” – ha spiegato. Uomo che poi ha rivisto tempo dopo all’uscita del Sert. “Mi ha fatto piacere vederlo perché volevo normalizzare questa esperienza” – ha chiosato la modella che ha spiegato di aver tentato di fermarlo ma che in quel modo ero poco lucida.

Dal bacio all’abuso al rave party: ‘Era una situazione in stato di ebbrezza, l’ho cercato per normalizzare quell’esperienza’

Così come, facendo riferimento ad un altro episodio, quando subì delle molestie dopo che un coetaneo l’aveva convinta a bere un’intera bottiglia di limoncello durante una festa. “Non volevo essere la ragazzina che dice di no. É un ricordo che è riaffiorato più di recente. Lui che mi metteva le mani nelle mutande e cose del genere”.

Ed ancora i ricordi legati alle dipendenze con Bianca Balti che ha sottolineato di aver provato di tutto. “Anche gli oppiacei, tutte le droghe. smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso. Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita”.