Bianca Berlinguer si dimette, va a Mediaset e si prende il martedì di Giordano: Rai 3 ‘smantellata’

La rivoluzione è servita con Rai 3 che in un sol colpo perde Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer. Dopo 34 anni la giornalista ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca.

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni per approdare a Rete 4: la trattativa segreta di Piersilvio

Nel suo destino c’è una trasmissione nella prima serata del martedì su Rete 4 con Piersilvio Berlusconi che dopo la morte del Cavaliere ha lavorato in gran segreto per far approdare in Mediaset Bianca Berlinguer. Avrà… Cartabianca per quanto concerne gli ospiti ed un importante budget a disposizione. Dovrà rivedere il titolo della trasmissione ma questo è un dettaglio per “Bianchina” come la chiama Mauro Corona che la seguirà in questa nuova avventura. La trasmissione griffata Berlinguer prenderà il posto di quella di Mario Giordano, Fuori dal coro, che dovrebbe andare in onda il mercoledì.

La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. “La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”.

Una trasmissione di inchiesta di Salvo Sottile tra le ipotesi per la sostituzione di Cartabianca

E Rai 3? I vertici valuteranno le prossime ore se proporre al martedì un programma dalle caratteristiche simili a Cartabianca oppure servire ingredienti diversi. Sotto quest’aspetto sono in rialzo le quotazioni di Salvo Sottile con un programma di inchiesta. In lizza anche Nunzia De Girolamo, Serena Bortone e Manuela Moreno, Report traslocherà alla domenica.