Bianca Guaccero, morto il padre Ettore: ‘Ti amerò per sempre’

Pubblicato: 11 Ott, 2025 - ore: 21:28
Bianca Guaccero in lutto per la morte del padre Ettore

Un dolore profondo ha colpito Bianca Guaccero, attrice e conduttrice amatissima dal pubblico: il padre Ettore Guaccero è morto all’età di 81 anni.
I funerali si sono tenuti oggi, sabato 11 ottobre alle 16, nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, la città natale dell’attrice.

Guaccero, da sempre legatissima al padre, lo aveva definito “il mio eroe silenzioso”, ricordando i periodi difficili legati ai suoi problemi di salute. “Ti amerò per sempre” – la dedica di Bianca Guaccero su Stories.

Il racconto a “Ballando con le stelle”: “Pensavo fosse finita”

Durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, dove trionfò in coppia con Giovanni Pernice, Bianca dedicò un’esibizione proprio a lui.
In una clip trasmessa prima della performance, l’attrice raccontò:

“Una mattina sono partita da Milano per tornare a casa a Natale. Mio padre era finito in terapia intensiva dopo una complicazione cardiaca. Ho pianto per 14 ore, tutto il viaggio. Pensavo che non l’avrei più rivisto. È stato il viaggio più brutto della mia vita”.

Un momento di televisione intenso e intimo, che rivelò la profondità del loro legame.

“Papà, ti amo”: la confessione più difficile

Bianca aveva anche ricordato il giorno in cui, superando il pudore, riuscì finalmente a dirgli ti amo:

“C’è sempre una sorta di pudore nel dirlo ai genitori, ma quella volta glielo ripetevo in continuazione”.

Un gesto d’amore che oggi risuona come un saluto pieno di gratitudine e malinconia.

Il ricordo a Verissimo: “La mia piccolina”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Bianca Guaccero aveva rivisto un videomessaggio del padre, che la fece commuovere:

“Sei e sarai sempre la mia piccolina. Ti ricordo quella notte quando, 14enne, vincesti Miss Teenager: la telecamera sembrava appannata, ma erano le mie lacrime di gioia”.

Un legame profondo, fatto di dolcezza, ironia e complicità.
Oggi, la comunità di Bitonto e i fan dell’attrice si stringono intorno a lei in questo momento di dolore.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

