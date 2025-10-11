Notizie Audaci

Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas dopo l’uscita di Anita: ‘Fammi vedere che uomo sei’

Pubblicato: 11 Ott, 2025 - ore: 22:10 #Grande Fratello, #Jonas Pepe, #Omer Elomari, #rissa
Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello

Clima teso nella casa del Grande Fratello

Momenti di forte tensione nella casa del Grande Fratello: tra Omer Elomari e Jonas Pepe è quasi scoppiata una rissa durante la serata di sabato.
Il motivo? Un episodio banale — una pizza nel forno — che però ha fatto esplodere la tensione accumulata dopo l’improvvisa uscita di Anita Mazzotta per “motivi familiari”.

La regia ha censurato il momento dello scontro, ma i microfoni hanno catturato le urla provenienti dalla cucina:

“Vuoi fare l’uomo? Fammi vedere che uomo sei!”,
ha urlato Omer contro Jonas.

Tutto per una pizza: Omer perde la calma

Secondo quanto riportato dai telespettatori più attenti, la lite è scoppiata quando Jonas avrebbe tentato di aprire il forno mentre Omer stava controllando la pizza che aveva preparato.
Da lì la scintilla:

“Io sto controllando la pizza, cosa vuoi? Quando lui fa il pane mica mi metto in mezzo!”,
si sarebbe sfogato Omer poco dopo con Matteo e Domenico.

Il modello romano, raccontano gli altri inquilini, avrebbe reagito in modo provocatorio, forse esasperato dal clima di ansia che si respira dopo la partenza di Anita.

“State attenti alle parole che dite a me”

Dopo lo scontro, Omer ha continuato a sfogarsi a voce alta in cucina, alzando ulteriormente la tensione:

“State attenti alle parole che dite a me. Se siete tristi o felici, a me non frega niente.”

Giulia ha provato a calmarlo, ma lui ha risposto seccamente:

“Non sto parlando con te, non rispondere.”
A quel punto è intervenuta Rasha, che ha provato a riportare la calma:
“Omer, non parlare. Siamo tutti troppo tesi.”

La regia censura la lite

La regia del Grande Fratello ha preferito non mostrare il momento esatto della lite, staccando le immagini e inquadrando il giardino vuoto.
Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico, che sui social si chiede il motivo della censura:

“Ma perché non ci fanno vedere cosa è successo davvero?” – l’interrogativo di numerosi utenti.

Dopo Anita, la casa esplode

L’uscita improvvisa di Anita Mazzotta ha destabilizzato gli equilibri della casa, lasciando spazio a nervosismo e scontri.
Jonas, molto legato alla concorrente, sembra essere uno dei più turbati.
La lite con Omer potrebbe dunque essere solo il sintomo di un malessere più profondo che, nelle ultime ore, sta crescendo tra gli inquilini.

