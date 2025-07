TecheTeche TopTen chiude in anticipo: Rai cancella il programma dopo una sola settimana

Bianca Guaccero conduce Techetechete Top Ten con Giovanni D'Adda

TecheTeche TopTen chiude in anticipo: il pubblico boccia la nuova formula

Era nell’aria e ora è ufficiale: TecheTeche TopTen, la versione “rivisitata” del celebre archivio televisivo Rai con la conduzione di Bianca Guaccero, si ferma dopo appena una settimana di programmazione. La decisione dei vertici di viale Mazzini è stata anticipata da Davide Maggio.

Il programma doveva occupare per tre settimane l’access prime time estivo di Rai 1, andando in onda dal lunedì alla domenica, in concorrenza diretta con il ritorno de La Ruota della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Ma l’esperimento è durato pochissimo.

Ascolti in calo e critiche social: i motivi dello stop

Partito con un 17,3% di share il primo giorno, TecheTeche TopTen era cresciuto al 19,1% nella seconda puntata, ma ha subito un brusco calo giovedì, scendendo al 13,4%, lasciando campo libero al quiz Mediaset.

A pesare non è stato solo il dato auditel, ma anche le forti critiche del pubblico, che ha espresso il proprio dissenso sui social, soprattutto su X (ex Twitter). L’hashtag #TechetecheteTopTen ha raccolto commenti negativi sul nuovo formato:

“Il bello di Techetecheté era che non c’era nessuno a parlare sopra. Adesso l’hanno rovinato!”

“Così fate fare il record a La Ruota della Fortuna.”

Il ritorno del format originale già da lunedì 21 luglio

Di fronte al doppio segnale – ascolti in discesa e insoddisfazione degli spettatori – la Rai ha deciso per il dietrofront immediato. L’ultima puntata di TecheTeche TopTen andrà in onda sabato 20 luglio, concludendo le registrazioni già effettuate.

Da lunedì 22 luglio, al suo posto tornerà il Techetecheté tradizionale, senza conduttore, con il classico montaggio serrato di immagini e musica d’archivio. Un ritorno alle origini che molti utenti hanno esplicitamente richiesto, in nome di una televisione “che si racconta da sola”.

Niente weekend e nessun ritorno in palinsesto

Nonostante alcune ipotesi iniziali di mantenere il programma nel weekend, la Rai ha optato per una chiusura definitiva: TecheTeche TopTen non tornerà in onda, né nella fascia pre-serale né in altra collocazione estiva.

Un esperimento non riuscito

Con TecheTeche TopTen, la Rai ha tentato di modernizzare un format molto amato, ma l’aggiunta della conduzione e la trasformazione in “classifica commentata” non hanno convinto il pubblico affezionato, abituato al racconto in purezza della televisione italiana.

Un esperimento che dimostra, ancora una volta, quanto sia delicato toccare prodotti storici del palinsesto senza rischiare di snaturarli.