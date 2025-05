La star del cinema per adulti Bonnie Blue, pseudonimo di Tia Billinger, ha pubblicato un video che la mostra mentre viene perquisita e condotta via da tre presunti agenti. Il filmato ha rapidamente fatto il giro del web, generando speculazioni e domande sulla veridicità dell’evento.

Poco dopo, la sua “rivale” Lily Phillips ha condiviso un video simile, in cui viene spinta nel retro di un furgone della polizia. Tempismo e sceneggiatura hanno insospettito gli utenti, spingendoli a cercare indizi.

Un utente noto online come Jay ha notato che l’auto nel video non aveva numeri di identificazione. Ha collegato la targa, RO23 HRM, a un’azienda chiamata Police Car Hire UK, specializzata in noleggio di veicoli per film e serie TV. Le immagini confermano che si tratta di una Toyota Corolla utilizzata in produzioni televisive.

Jay ha diffuso foto dell’auto usata e screenshot di altri film dove il veicolo appare. La sorella di Bonnie Blue ha pubblicato il video sul suo account Instagram, scrivendo: “Tia è stata arrestata. Vi terremo aggiornati”. Ma ormai l’eco mediatica sembra costruita ad arte.

Non è chiaro se si tratti di un’operazione pubblicitaria o di una provocazione. In ogni caso, la mossa ha funzionato: il nome di Bonnie Blue è tornato a rimbalzare su tutti i social.

Bonnie Blue has been arrested.



The harm she has done to young men and women cannot go unpunished. The lifestyle she is promoting is HARMFUL. pic.twitter.com/IxwRXMLJVf