Chiara Ferragni e la polemica con Pomeriggio 5: scontro con il giornalista, critiche da Myrta Merlino

Chiara Ferragni e l'iniviato di Pomeriggio 5 Dessi

L’incontro scomodo: il video dell’incidente mediatico

Sta facendo discutere il video che riprende Chiara Ferragni mentre si scontra con un inviato della trasmissione Pomeriggio 5, in un’occasione pubblica. Le immagini mostrano la nota influencer e imprenditrice digitale visibilmente infastidita dalle domande del giornalista, al punto da tentare di coprire la telecamera con la mano e allontanarsi scortata dai suoi bodyguard.

La scena ha subito infiammato i social, dividendo l’opinione pubblica tra chi difende il diritto alla privacy e chi accusa Ferragni di voler controllare la narrazione mediatica.

Myrta Merlino: ‘Chiara, anche meno’

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice Myrta Merlino ha preso posizione sull’accaduto.

“I modi sono stati orrendi. Ma quando sei un personaggio pubblico, le domande fanno parte del gioco. Anche il Presidente della Repubblica riceve domande scomode”.

La Merlino ha criticato l’eccessiva reazione dell’influencer, sottolineando come Ferragni abbia costruito la propria fortuna condividendo dettagli intimi della vita privata, trasformata in una vera e propria serie TV con i Ferragnez.

“Non prendiamoci troppo sul serio. Quella sceneggiata per due domande normali… anche no”.

Cecchi Paone: ‘Violenza simbolica contro un giornalista’

Ancora più duro Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio, che ha paragonato la scena a una violazione del diritto di stampa:

“Un evento contro la violenza sulle donne è diventato un’occasione per fare violenza su un giornalista. Ma stiamo scherzando?”

Il giornalista ha poi condannato l’atteggiamento dei bodyguard che avrebbero, secondo lui, avuto un comportamento eccessivo e intimidatorio:

“Non siamo alla Casa Bianca. La legge sulla stampa vale per tutti, anche per Chiara Ferragni”.

#ChiaraFerragni, Alessandro Cecchi Paone: "Un evento contro la violenza sulle donne diventa un'occasione per fare violenza su un giornalista"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/YXuw794bP5 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 22, 2025

La replica di Chiara Ferragni

Durante la concitata intervista Chiara Ferragni aveva replicato a Michel Dessi che l’aveva invitata a non fare come Fedez che insegna i giornalisti a fare il mestiere. “Non insegno niente a nessuno, ma a parte le cose a cui non potevo rispondere, ho risposto. Ma anche se stai qua con il microfono, non risponderò ad altro, è inutile che mi seguite“.

Quando l’inviato di Pomeriggio 5 le ha riferito che i bodyguard gli avevano “messo le mani addosso“, l’imprenditrice digitale ha chiarito “Non sono i miei, solo lui è il mio bodyguard” – ha precisato l’influencer. “Non dica cose che non sono vere per favore, le persone che lavorano per me mai si permetterebbero di fare una cosa del genere“.