Boomerissima, scontro infuocato tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi: il gesto dell’attrice (VIDEO)

Alta tensione tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi nel finale di puntata di Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi in onda da martedì 10 gennaio su Rai 2. Il programma, caratterizzato su sfide generazionali, tra boomer e millenial si è chiuso con il monologo tra due rappresentati delle due squadre.

Tommaso Zorzi

Claudia Gerini

Zorzi: ‘Ci accusate di stare sempre al telefono ma poi fate i balletti su TikTok’, l’attrice: ‘Non lo uso, sei accusatorio’

Dopo il discorso di Max Giusti, è toccato a Zorzi, vincitore del GF Vip 5, a perorare la causa per le nuove generazioni. L’influencer si è avvicinato agli ‘avversarsi’ con l’attrice che l’ha invitato a parlare al pubblico. “Accusate sempre noi giovani di non riuscire a comunicare con noi, che non ci trovate e che siamo sempre al telefono, ma noi ci proviamo… E sapete dove vi troviamo? A fare i balletti su TikTok“.

Alessia Marcuzzi ha ammesso di farli ma Claudia Gerini ha prontamente replicato sottolineando di non avere un profilo su TikTok e di non usare filtri. “Se devi accusare no, noi non l’abbiamo fatto”. L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha ribattuto: “Avete iniziato la puntata dicendo che dobbiamo imparare a perdere, ora insegnatecelo voi”.

Questa tensione tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini 🔥 #boomerissima pic.twitter.com/Jq6ACA0WFc — trashtvstellare (@tvstellare) January 10, 2023

Claudia Gerini non saluta Tommaso Zorzi dopo la vittoria dei boomer

Al termine del botta e risposta è stata decretata la vittoria dei boomer con Claudia Gerini che non ha stretta la mano a Tommaso Zorzi mentre ha salutato Valentina Romani di Mare Fuori e Gianmarco Tamberi. Pare che le tensioni siano proseguite anche dietro le quinte.