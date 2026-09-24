Damiano David e Dove Cameron si sono sposati a Montalcino: il bacio davanti ai fan e la festa blindata da oltre 200 invitati

Le nozze di Damiano David e Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron, il sì a Montalcino dopo ore di attesa

Alla fine l’attesa è stata premiata. Damiano David e Dove Cameron sono marito e moglie. Il frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense hanno pronunciato il fatidico sì nel pomeriggio di giovedì 24 settembre nello storico Palazzo Comunale di Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia.

Una cerimonia civile estremamente riservata, con circa trenta invitati tra familiari e amici più stretti, mentre all’esterno del municipio si era radunata una folla di fan, curiosi, fotografi e operatori televisivi.

Per ore il pubblico ha aspettato di vedere la coppia. Quando Damiano e Dove sono finalmente arrivati insieme, l’attenzione si è concentrata immediatamente su di loro.

Gli sposi hanno raggiunto il Palazzo Comunale a bordo di un’auto d’epoca, accolta dal pubblico con applausi e grida. Entrambi hanno scelto il bianco per il grande giorno: Damiano si è presentato con un completo dal taglio elegante, senza cravatta e con la camicia aperta, mentre Dove ha optato per un completo con camicia e cravattino, stretto in vita da una cintura.

Damiano David è sceso dall’auto e ha aperto la portiera alla futura moglie, che teneva tra le mani un bouquet di calle bianche. Un breve saluto ai presenti prima dell’ingresso nel municipio.

Il matrimonio davanti a trenta persone e il bacio chiesto dalla folla

All’interno del Palazzo Comunale erano già arrivati familiari e amici, che prima della cerimonia si erano concessi un aperitivo a base di vino e spritz. A officiare il matrimonio è stato il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli.

I testimoni sono stati Jacopo David, fratello di Damiano, e un’amica americana di Dove Cameron.

La cerimonia si è svolta nel massimo riserbo. All’esterno, invece, l’atmosfera era completamente diversa: oltre un centinaio di persone hanno aspettato per ore nella speranza di poter vedere almeno per qualche istante la coppia.

Al momento dello scambio delle promesse e degli anelli, nella sala comunale è esploso un applauso. Poi è arrivato il momento più atteso: il bacio degli sposi.

Quando Damiano e Dove sono usciti dal Palazzo Comunale, la folla ha iniziato a chiedere a gran voce un bacio davanti a tutti. La richiesta è stata esaudita dai neo sposi, che si sono lasciati andare a un bacio davanti ai fotografi, alle telecamere e ai fan.

Un altro momento di festa, accompagnato dagli applausi e dal lancio del riso.

Tutto bianco per le nozze di Damiano e Dove

Anche l’allestimento ha seguito un tema preciso: il bianco.

La sala e l’ingresso del Palazzo Comunale sono stati decorati con ortensie, calle, lilium, gigli e numerose candele. All’esterno, un grande drappo bianco e composizioni floreali hanno accompagnato l’ingresso degli sposi.

A curare l’organizzazione è stata Alessandra Grillo, wedding planner conosciuta nel mondo dello spettacolo e già coinvolta nell’organizzazione delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez.

La stessa Grillo ha definito l’allestimento «semplice», spiegando che rispecchiava proprio il desiderio degli sposi.

La scelta della cerimonia civile a Montalcino è stata accompagnata da un livello di riservatezza particolarmente alto. Fino all’ultimo sono rimasti coperti diversi dettagli, dagli invitati agli abiti e agli allestimenti.

I festeggiamenti continuano a Castiglion del Bosco

Il matrimonio non si conclude con il rito civile. Da domani inizieranno i festeggiamenti a Castiglion del Bosco, il resort immerso nei vigneti della Val d’Orcia dove gli sposi e i loro invitati resteranno per tre giorni, fino a domenica 27 settembre.

La festa vera e propria dovrebbe coinvolgere oltre 200 invitati, trasformando le nozze in un appuntamento ben più grande rispetto alla cerimonia celebrata nel municipio di Montalcino.

Resta invece il massimo riserbo sulla lista degli ospiti. Da giorni si rincorrono indiscrezioni sulla possibile presenza di nomi importanti della musica, dello spettacolo e dello sport, anche a livello internazionale.

Tra le attese più forti c’è quella per Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, gli altri tre componenti dei Maneskin. I tre non hanno partecipato alla cerimonia civile in municipio, ma la loro possibile presenza ai festeggiamenti di Castiglion del Bosco alimenta le speranze dei fan della band.

Proprio i sostenitori dei Maneskin hanno trascorso parte del pomeriggio a Montalcino nella speranza di poter vedere anche gli ex compagni di band di Damiano. Per loro, l’eventuale reunion nel corso dei festeggiamenti sarebbe uno degli appuntamenti più attesi.

Il regalo del Consorzio del Brunello agli sposi

Al termine della cerimonia è arrivato anche un regalo molto legato al territorio.

Il sindaco Franceschelli ha consegnato a Damiano David e Dove Cameron una magnum di Brunello di Montalcino 2021, dono dei produttori del Consorzio del Brunello.

La bottiglia ha un’etichetta firmata dallo chef Carlo Cracco, autore della piastrella celebrativa dell’annata 2021 del Brunello.

Un omaggio simbolico che lega così il matrimonio di una delle coppie più osservate del momento alla principale eccellenza enologica di Montalcino.

Per il borgo senese, le nozze hanno rappresentato anche un appuntamento di grande richiamo: per diverse ore il centro storico è stato animato da fan e curiosi arrivati con la speranza di assistere da vicino a uno dei matrimoni più attesi dell’anno.

E dopo il sì pronunciato davanti a pochi intimi, per Damiano e Dove la festa è appena iniziata.