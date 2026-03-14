Camila Giorgi si è sposata e diventerà mamma: a Verissimo svela il sesso del primo figlio

Camila Giorgi con il marito a Verissimo

Camila Giorgi annuncia matrimonio e gravidanza

Una doppia sorpresa che nessuno si aspettava. Ospite nello studio di Verissimo, Camila Giorgi ha rivelato una notizia che ha lasciato senza parole il pubblico: si è sposata in gran segreto e presto diventerà mamma per la prima volta.

L’ex tennista italiana, che negli ultimi mesi aveva già cambiato rotta nella sua vita partecipando anche a programmi televisivi come L’Isola dei Famosi, ha raccontato un momento personale fatto di grandi emozioni.

Accanto a lei c’è il marito Andreas, con cui ha costruito una relazione intensa e velocissima.

Una storia nata quasi all’improvviso e diventata nel giro di pochi mesi una famiglia.

Il sesso del bambino: “Aspettiamo un maschietto”

Durante l’intervista Camila Giorgi ha anche condiviso un dettaglio che ha reso il momento ancora più speciale.

La coppia aspetta un maschietto.

Un annuncio che ha emozionato l’ex atleta, che ha sempre raccontato di avere il desiderio di diventare madre da molto tempo.

Per anni però la carriera nel tennis professionistico aveva occupato ogni spazio della sua vita.

Il circuito WTA, i tornei e la pressione dello sport ad altissimo livello avevano inevitabilmente rimandato il sogno della maternità.

Oggi quel desiderio è diventato realtà.

La nascita del bambino è prevista a settembre.

L’amore con Andreas e la proposta di matrimonio

La relazione con Andreas ha avuto un’evoluzione rapidissima.

I due si conoscevano già da tempo grazie al mondo dello sport, ma il loro legame è diventato più forte negli ultimi mesi.

Quando Camila Giorgi partecipava a L’Isola dei Famosi, Andreas è andato a trovarla e da quel momento non si sono più separati.

Nel giro di tre mesi è arrivata la proposta di matrimonio.

Un gesto romantico avvenuto durante un trekking in montagna, in un momento che l’ex tennista ricorda come uno dei più emozionanti della sua vita.

Dopo pochi mesi hanno deciso di fare il grande passo.

Le nozze celebrate a Buenos Aires

Il matrimonio è stato celebrato il 26 febbraio a Buenos Aires, in Argentina.

Una scelta non casuale.

Per Camila era infatti una promessa fatta alla madre Claudia, una delle figure più importanti della sua vita.

Alla cerimonia civile erano presenti i familiari più stretti.

Il testimone di nozze è stato il padre dell’ex tennista.

Una giornata piena di felicità ma segnata anche da un grande dolore.

Il dolore per la morte della madre

La madre di Camila Giorgi è infatti scomparsa circa due mesi e mezzo fa, poco prima del matrimonio.

Una perdita che ha colpito profondamente l’ex atleta.

Quando Camila è arrivata in Argentina per incontrarla, la donna era già ricoverata in terapia intensiva.

La madre aveva però fatto in tempo a sapere della gravidanza.

Un dettaglio che oggi rappresenta per la tennista un ricordo prezioso.

Nel giorno delle nozze la sua assenza è stata inevitabilmente uno dei pensieri più forti.

“Al matrimonio mancava una delle persone più importanti della mia vita”, ha raccontato con emozione.

Il possibile ritorno nel tennis

Nonostante la nuova fase della sua vita, Camila Giorgi non esclude un ritorno nel tennis.

L’ex campionessa ha chiarito che l’allontanamento dal circuito non rappresenta necessariamente un addio definitivo.

Negli ultimi anni la pressione e le aspettative del tennis professionistico avevano iniziato a pesare molto sulla sua serenità.

Per questo ha deciso di prendersi una pausa.

Ma la porta non è chiusa.

Dopo la nascita del figlio, Camila potrebbe anche valutare un ritorno nel circuito WTA.

Per ora però la priorità è una sola.

La famiglia che sta per nascere.